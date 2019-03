El renocimiento y homenaje a las mujeres del sur

Entornointeligente.com / Liz Ferrer y José Salcedo

La historia de Eleana Sacari Fernández (28) es triste, conmovedora e hiriente. Sobrevivió al huaico que destruyó el centro poblado de Mirave el 8 de febrero. Con siete meses de embarazo, luchó contra la corriente y puso a salvo a su hija de seis años, pero no pudo evitar que el barro y lodo se tragara a su hijo Stalin de cuatro años.

La tarde del jueves, víspera del Día Internacional de la Mujer, la Prefectura Regional reconoció a Eleana como un ejemplo de lucha y amor. No era para menos. Ella y su esposo, naturales de Puno, eran tejedores de estera en Mirave hace diez años. Están refugiados en la aldea infantil San Pedro del Gobierno Regional de Tacna. “No me pueden hacer exámenes de rayos X hasta que dé a luz el 15 de abril. No decido su nombre, solo quiero que esté sanita”, dice la madre.

Desde aquel doloroso día, cuando enterró a su hijo, Eleana se ha dedicado solo a su recuperación. Agradece el apoyo que recibió, pero pide al Ministerio de Salud atención psicológica para su familia. Presentan síntomas de gran ansiedad y temor ante ruidos fuertes o sismos. Antes del huaico, no tenían esos temores. “Solo quiero terapia para mi pequeña. Quiero que esté tranquila otra vez”, pide.

Ayer se recordó el Día Internacional de la Mujer. El Gobierno Regional de Arequipa realizó una ceremonia donde participaron casi mil mujeres que fueron homenajeadas en el campo ferial de Cerro Juli (José L. Bustamante y Rivero). Allí se reconoció a una docena de madres ejemplares, entre ellas, Helena Visa, trabajadora que hace de vigía en las obras de la Variante de Uchumayo y que fuera maltratada hace unas semanas.

Marcha en cusco

La Plaza Mayor del Cusco fue el escenario del “Encuentro de la igualdad”. Ciudadanas, funcionarias y autoridades mujeres esperaron de pie en el frontis de la Basílica Catedral de la ciudad imperial a sus pares varones que llegaron en una marcha denominada “En tus zapatos”.

La marcha de varones fue organizada por la Prefectura Regional, empezó en el local de esa institución en la Av. El Sol y llegó hasta la Plaza Mayor. Dieron un minuto de silencio por las mujeres asesinadas por sus parejas.

El gobernador regional Jean Paul Benavente, el alcalde Víctor Boluarte, el rector de la Unsaac, Nicolás Cáceres, el alcalde de Wanchaq, David Mormontoy, entre otras autoridades, resaltaron la necesidad de trabajar por la igualdad entre varones y mujeres, erradicar el machismo y plasmar en acciones el respeto a la mujer. ❖

