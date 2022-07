El relato de Sergio Micco sobre el estallido social y los días posteriores al frente del INDH

Entornointeligente.com /

Luego de renunciar a su cargo como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, entregó su relato sobre el estallido social y cómo vivió los días posteriores al mando del organismo.

Según detalló Micco a Radio Agricultura, al interior del INDH tuvieron «grandes diferencias con la calificación de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, este debate si las violaciones a los Derechos Humanos fueron sistemáticas o no, si había que refundar Carabineros o no, si habían o no presos políticos».

En esa línea, indicó que «quienes me pidieron la renuncia son personas que uno podría decir que se identifican con la izquierda, con distintas expresiones, y lo que complicó más las cosas, es que son cinco personas las que me pidieron (la renuncia), pero en el consejo yo pregunté si el nuevo delegado, consejero nombrado por el Presidente de la República, estaba de acuerdo con la solicitud de la renuncia y me dijeron que sí, y con eso se configuraba una mayoría de 6 votos de 11 y yo dije ‘bueno, perdí la confianza del consejo, sin dramatismo me voy'».

«La cosa se puso dramática cuando este consejero, que hubo un error formal en su nombramiento, por lo tanto, no pudo asumir, me señaló que no, que él no había apoyado esa carta. Entonces, ahí también apareció un segundo problema bastante grave, que es la relación entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional de Derechos Humanos», precisó.

Con ello, Micco defendió que «nosotros somos una institución autónoma, es decir, nosotros elegimos a quiénes nos dirigen, nosotros fijamos nuestras grandes políticas. Y, en este caso, claro, apareció en forma bastante compleja una intervención directa de personas del Ejecutivo sobre el Instituto y eso ha creado esta polémica, que yo pensé que no se iba a producir».

Además, el ex director del INDH dijo a Cooperativa que «estamos, como consejo, pidiendo una reunión al Presidente de la República desde el 18 de enero y seis meses después, el 18 de julio, todavía no nos recibía y ahí se me solicita la renuncia inmediata. Entonces, todo se ve y se vió muy chueco».

«Es terrible que el Instituto esté siendo conocido por sus problemas internos y no por las cosas que hace por la promoción y protección de los Derechos Humanos», concluyó.

