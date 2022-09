El reguetón celebra su día en medio de la polémica sexista y misógina

Entornointeligente.com /

En la actualidad el reguetón es uno de los géneros musicales más escuchados mundialmente, dichas canciones ganan millones de reproducciones cada día en diferentes plataformas y de la misma manera ganan críticas por sus letras, consideradas sexistas, machistas y misóginas.

El psicólogo Josué Artiaga expresa que este tipo de canciones pueden afectar la mentalidad de los niños, quienes crecerán pensando que referirse a la mujer con palabras fuertes es lo correcto.

«Al escuchar muchas canciones con letras claramente misóginas que rebajan a la mujer como un cuerpo que es posesión del hombre, el niño va a adaptar esa mentalidad», explicó.

En el caso de las niñas, el consultado compartió que «van a creer que solo están en el mundo para complacer al hombre».

Como recomendación destacó controlar que tipo de música escuchan los menores y que representan estas.

Agregó que los representantes deben enseñar a los pequeños que es solo música y no siempre debe creerse lo que dice.

Al hablar de personas adultas, el psicólogo acotó que la música y las letras que consuman no deben afectar los pensamientos de alguien que ya ha pasado por una etapa de desarrollo mental, por lo que su posición ya debe estar fijada.

Por otra parte, el aspirante a músico y letrista, Andrés Cruz, señala que el reggaetón es un género muy querido, pero «debe buscar la manera» de limpiar un poco su repertorio.

«Hay canciones machistas, sexistas e incluso que incitan a la pedofilia. Esto se encuentra en todo tipo de música sea salsa, rock, merengue o pop, pero lo que importa es que no se asocie solo a que tu género tiene letras para hablar mal de un colectivo», expresó el joven de 22 años.

«Se dice que es solo música y la letra no importa, pero si no importara la gente no se la aprendiera», añadió.

Además, expresó que se puede hacer reggaetón sin letras «obscenas» para demostrar que son más que frases rebajando a la mujer por su cuerpo.

«Es importante que en la música se busque un punto de igualdad y no se incite a rebajar a las personas», destacó Díaz.

No lo aceptan. En una encuesta realizada a 10 mujeres entre los 20 y 50 años, la mayoría de estas aseguró que las letras de estas piezas musicales rebajan a la mujer como un objeto sexual.

A pesar de que existen canciones de reguetón con composiciones que muchas femeninas consideran como denigrantes y machistas, esto se ve en todos los géneros musicales,

Aun así, las mujeres encuestadas acuerdan que el género urbano tiene la fama de que la mayoría de sus canciones tengan un significado explicito.

Una joven, de 26 años, señaló: «Yo puedo bailarlo, pero no significa que acepte lo que dice».

Camila Torres de 33 años asegura que «sus hijos no escuchan esa música».

«Cuando los veo reproduciendo esa música se las quito, porque van a creer que está bien hablar mal de una mujer», expresó la madre.

Por otra parte, Luciana Hidalgo señaló que «el reguetón es sexista y machista, es lo que vende, si la canción habla de otra cosa simplemente no pega».

Además, destacó que «mientras a un cantante le aplauden letras machistas, a la mujer que lo canta la rebajan, cuando ella no escribió esos versos».

En cuanto al aura que irradian los cantantes de este género, las consultas destacan que muchos de ellos aparentan poco respeto por la mujer, debido a que en sus canciones solo hablan de ellas en el ámbito sexual.

