El regreso del heroin chic: ha vuelto la tendencia de los 90’s que no queríamos que la Generación Z conociera jamás

Deberíamos empezar pidiendo perdón a la generación Z. Porque sabíamos lo que la tendencia heroin chic te hace en la cabeza, los complejos que trae y los problemas que ocasiona . Lo sabíamos porque los 90’s kids crecimos con ello, pero no hemos podido evitarlo y los cuerpos a lo Kate Moss ya vuelven a inundar las pasarelas.

En Trendencias El canon de belleza en la era de Internet, ¿más o menos humano? La influencia de la moda en nuestros cuerpos Parecía que habíamos recuperado el norte. Que celebrábamos la inclusión de todos los cuerpos, tallas y tamaños. Y, de repente, el universo de la moda decide dar cien pasos atrás .

Desfile de Miu Miu Desfile de Tom Ford Desde Shein con su Photoshop cutre hasta los desfiles de Miu Miu o Tom Ford con modelos súper delgadas . Ni siquiera las Kardashian se han resistido y han comenzado a quitarse implantes y a hacer dietas extremas avaladas por Kim Kardashian .

Históricamente, fueron las grandes firmas y famosas como Kate Moss o Claudia Schiffer, las musas del heroin chic , las que hicieron que todas quisiéramos medir 1,90cm y pesar 40 kilos . Una tendencia viral en el mundo entero que hizo de los 90’s una década cargada de dietas milagro ridículas, de complejos y de trastornos de alimentación que ahora están hasta en WhatsApp .

Ahora vuelve en forma de nuevo envoltorio y tiene más pecado que nunca . Tenemos las series y películas cargadas de cuerpos diversos y aún así la moda tiene un claro favorito: ha vuelto a subir a las pasarelas, con excepciones contadas, a las modelos más delgadas.

Que no ha sido suficiente con recuperar esa silueta, también recuperamos las tendencias más destrozavidas de los 90’s . Que si el talle bajo, que si los tops cortos, que si los bikinis fruncidos de los que se sale el filete sin compasión. Todas ellas tendencias que disruptaron adolescencias y que ahora volverán a hacerlo.

Los datos que deberíamos habernos aprendido

Los trastornos alimentarios en mujeres, especialmente en las jóvenes, siempre han existido. Pero todos los estudios históricos centrados en estas enfermedades, especialmente en anorexia y bulimia, hablan de lo mucho que se elevó en los 90’s .

En estos análisis se habla especialmente de los desórdenes alimenticios de las modelos, que después los medios mostraban al mundo como el nuevo cánon de belleza. Con ello los hacían tendencia, los encumbraban y creaban un ejército de niñas y adolescentes obsesionadas con pesar cada vez menos en pleno desarrollo corporal.

«Los estudios muestran que las chicas jóvenes experimentaban más desagrado hacia su cuerpo. La imagen de su cuerpo era significativamente más negativa después de ver imágenes de mujeres delgadas en los medios.» – The effect of experimental presentation of thin media images on body satisfaction: A meta-analytic review. Int J Eat Disord .

No estamos criticando los cuerpos delgados por naturaleza, ojo cuidado. Lo que nos preocupa es la tendencia de una extrema delgadez que no entiende de metabolismos y que exige a las mujeres que encajen en un cuerpo ideal que dista de ser el suyo natural.

Qué opinan los expertos psicólogos sobre el regreso de la extrema delgadez

Sabemos que el cánon de belleza no es estático , que cambia de manera generacional y que parece que su único objetivo es frustrarnos con nuestro cuerpo. Los expertos lo tienen claro y no hacen ninguna diferenciación entre el trastorno que supone querer un culazo a lo Kardashian o una clavícula a lo Paris Hilton en los 2000. El problema está y estará siempre en que exista un solo cuerpo ideal:

«El problema es esa presión de que el cuerpo debe ser igual para todo el mundo y que hay una belleza canónica que expulsa a tantas personas y a las peculiaridades de los cuerpos reales». – Patricia Raijenstein, profesora de historia del arte y de la moda . Está claro que eso de que nos intenten meter en la cabeza que solo hay belleza en un tipo de cuerpo canónico es la idea más tóxica de las últimas tres décadas . Pero tenemos que saber reconocer ese patrón nocivo, enseñarlo a las más jóvenes y cuidar de que no se instaure. Así y solo así estaremos cuidando unas de las otras, amigas.

Fotos | @oliviarodrigo , Gtres , @khloekardashian , @talk_favorite_things , @lilyrose_depp , @anyataylorjoy , @kaiagerber , @revolve .

