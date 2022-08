El regreso de ‘Los inolvidables’, un homenaje a quienes lucharon contra el Holocausto

Entornointeligente.com /

El musical cuenta con la producción de Diana Abouganem. Cedida El que no conoce su historia está condenado a repetirla, dijo el poeta y filósofo español Jorge Agustín Ruiz de Santayana. Quien también comparte este pensamiento es el dramaturgo y compositor Benjamin Cohen, que presentará, por segunda ocasión, el martes 16 la obra ‘Los inolvidables’, un musical que homenajea a quienes lucharon contra el Holocausto.

Cohen explicó que la idea de escribir la obra le llegó cuando conoció la vida de Adolf Athoff, dueño de un circo que salvó a las personas del régimen dictatorial de Adolfo Hitler. «Era un héroe porque escondía a las personas debajo de sus carpas; él es uno de los muchos que llaman Justos entre las Naciones».

«En los años 90, antes de morir, él (Adolf Athoff) dijo: ‘Nosotros, los del circo, no discriminamos entre raza y religiones’, una frase muy bonita que dejó antes de morir», añadió Cohen a La Estrella de Panamá.

Aunque la inspiración de escribir este musical surgió a partir de la historia, comenta Cohen, también es un tributo a las personas bautizadas como ‘Justos entre las Naciones’, que en el inicio de la Segunda Guerra Mundial arriesgaron sus vidas para salvar a personas negras, gitanos, judíos, homosexuales, personas con discapacidad y a todos los que eran discriminados y posteriormente ejecutados por los nazis.

La puesta en escena estará del 16 de agosto al 11 de septiembre, de martes a sábado 8:00 p.m. y domingo 6:00 p.m. en el teatro Pacific. Cedida Sin embargo, Cohen aclaró que ‘Los inolvidables’, más allá de ser una tragedia, circula en una historia de amor. «Y a través de la historia, ellos viven el proceso de lo que estaba pasando en la Alemania nazi del año 1938».

«Es importante contar la historia. Si nosotros no sabemos el pasado, eso puede volver a suceder; un hecho tan terrible y barbárico puede suceder en esta época, sobre todo en Latinoamérica. Sentí esa necesidad y más allá de escribir una historia comercial, me dije: ‘Quiero poner mi grano de arena, sobre todo con los jóvenes que no tienen idea de lo que sucedió», remarcó.

Exposición ‘La guerra contra los judíos’

A diferencia de la temporada anterior, en esta ocasión se presentará la exposición ‘La guerra contra los judíos’, que a través de fotografías y textos alusivos engloba la cifra de 6 millones de personas que fueron asesinadas entre las 18 millones de víctimas que dejó el régimen nazi.

La exposición fue creada y diseñada por la Fundación Espacio Anna Frank de Estados Unidos, «con el objetivo de educar, difundir y concienciar a visitantes a reflexionar sobre valores y conceptos que ayuden a desarrollar y establecer la solidaridad, tolerancia, derechos humanos y democracia en el mundo actual».

Obra 100% panameña

El musical cuenta con la producción de Diana Abouganem, cuyo elenco está integrado por Nilena Zisópulos, Val Monique, Randy Domínguez, Fabiola Sánchez, Beatriz González, Ana Belén Croston, Juan Carlos Avendaño, Miguel Cuadra, Valeria Ovando, entre otros artistas.

‘Los inolvidables’ se convirtió en la primera obra musical de Panamá en vender los derechos para su puesta en escena en países como México, Estados Unidos y España. «La obra se iba presentar en un año de la pandemia; tuvimos que suspender y el año pasado la logramos lanzar. Ese furor ha hecho que lancemos otras funciones, es la ocasión de hacerlo antes de que se vaya al exterior».

La obra estará en escena del 16 de agosto al 11 de septiembre, de martes a sábado, 8:00 p.m. y domingo 6:00 p.m. en el teatro Pacific.

Temas relacionados: Estados Unidos EEUU Panamá España México Latinoamérica Alemania Nilena Zisópulos Randy Domínguez

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com