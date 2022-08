El regreso de JLo a los escenarios tras su boda con Ben Affleck: una «disco diva» vestida de Roberto Cavalli

Entornointeligente.com /

Jennifer Lopez está de vuelta. La cantante del Bronx ha ofrecido su primer concierto después de regresar de su luna de miel en París tras su reciente boda con Ben Affleck . Una actuación protagonizada por sus grandes éxitos, sus trabajadas coreografías y sus cambios de vestuario, luciendo un total de tres looks repletos de plumas y brillos, todos ellos firmados por la casa italiana Roberto Cavalli.

«¿Saben a qué me recuerda esto? Esto me recuerda a cuando era una niña en el Bronx», arrancaba la cantante tras saludar a los asistentes. «Mi madre solía ver esos programas de premios, esas grandes galas, esto es como una gran gala», continuó. «¿Recuerdan cuando se retransmitían en la televisión? Y siempre tenían algún cantante increíble como, ¿recuerdan a Donna Summer? ¿Sí? ¿Chaka Khan? Y la increíble Sra. Diana Ross. Solían salir con su gran pelo y sus hermosos vestidos. Me gustaría caminar por mi casa con un mono brillante. Así es, eso es lo que me gusta hacer. Solo quería vivir en un mundo de brillo. Siempre quise ser una diva de la música disco. Y, ¿sabes? Llegué a vivir un poco de eso cuando hice la película Selena hace años, pero nunca llegué a hacerlo por mi cuenta. ¿Les importa si vivo mi fantasía de disco diva aquí con vosotros esta noche?».

Jennifer Lopez, con el segundo ‘look’ que llevó en su actuación de este sábado, un conjunto de dos piezas firmado por Roberto Cavalli. Foto: Getty

Tras esta presentación, la artista abrió el concierto con dos de sus grandes éxitos, If You Had My Love y Waiting for Tonight, vestida con una voluminosa capa de volantes con estampado de cebra, que pronto se retiró para mostrar su segundo estilismo: un conjunto de dos piezas formado por un crop top y un pantalón con el mismo estampado animal, decorado con apliques de cristales y plumas. Cuando se acercaba el final del concierto, la cantante desveló su último look : un ceñido mono de color nude efecto segunda piel repleto de brillantes, cumpliendo así su fantasía de « diva disco «.

La actuación tuvo lugar en la gala organizada por la plataforma multimarca de lujo LuisaViaRoma junto a Unicef, un evento benéfico que estuvo plagado de celebrities como Leonardo DiCaprio, Jared Leto o Vanessa Hudgens, y que este año celebraba su sexta edición en la isla italiana de Capri. La ceremonia contó con alrededor de 900 invitados y tuvo como objetivo recaudar fondos para proyectos de Unicef centrados en ayudar a Ucrania y Siria.

La elección de JLo por la firma italiana para este evento es una prueba más de la estrecha relación que guarda la cantante con su actual director creativo, Fausto Puglisi , quien también fue el encargado de diseñar los estilismos que llevó la artista en su actuación en la gala benéfica anual Blue Diamond , organizada por la fundación Dodgers el pasado mes de junio, en la que lució hasta cinco looks de la firma. Un vínculo que el propio diseñador se encargó de mostrar en sus redes sociales , felicitando a la cantante por su reciente cumpleaños con una imagen de ambos, acompañada de un mensaje en el que mostraba su admiración por la cantante: «¡La Musa! ¡La reina! ¡La mujer! ¡La número uno! ¡Sigues inspirándome! ¡Eres todo! Te adoro».

