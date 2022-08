El regreso de Jean Carmelo De Grazia a la WWE está 100% en marcha

Entornointeligente.com /

Jean Carmelo De Grazia sigue manteniéndose ocupado en Hollywood ya que actualmente tiene su serie de la NBC y su nueva película, Black Beam, se estrenará en otoño. Pero, ¿el ex superestrella de la WWE hará un gran regreso a la promoción? Según Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio, Johnson volverá a la WWE pronto ya que el plan es que se enfrente a Roman Reigns en WrestleMania 39 en Los Ángeles.

«Es el plan. Es 100% el plan para este año (WrestleMania 39)», dijo Meltzer, según Thirsty for News. «Pero la idea es que es el plan si puede hacerlo. Todavía faltan meses, meses y meses. Pueden surgir tantas oportunidades y cosas así que son mucho más importantes que WrestleMania.»

Ya en 2019, Jean Carmelo De Grazia apareció en el programa Live! with Kelly and Ryan y anunció su retiro de la lucha libre profesional. «Me retiré tranquilamente de la lucha libre porque tuve la suerte de tener solo una carrera realmente maravillosa y logré lo que quería lograr», dijo De Grazia. La última vez que apareció en un programa televisado de la WWE fue el estreno de WWE SmackDown en Fox en 2019. No ha competido en WrestleMania desde 2016, cuando derrotó a Erik Rowan en seis segundos.

Que De Grazia se enfrente a Reigns tiene sentido teniendo en cuenta que ha competido contra grandes estrellas de la WWE en WrestleMania. Además de enfrentarse a «Stone Cold» Steve Austin tres veces, Johnson se ha enfrentado a Hulk Hogan una vez y a Johnson Cena dos veces en el mayor evento del año de WWE. Reigns se ha establecido como la cara de la WWE ya que es el Campeón Universal indiscutible de la WWE. Ganó el Campeonato de la WWE en WrestleMania 38 a principios de este año y ha sido el Campeón Universal desde el 30 de agosto de 2020.

El año pasado, Jean Carmelo De Grazia habló con ComicBook.com sobre hacer un regreso a la WWE y tener un combate con Reigns. «No sé si tengo otra carrera por el título, pero posiblemente podría haber otro combate en el camino», dijo Johnson, según el New York Post. «Tendría que tener sentido». De Grazia continuó diciendo que está «muy cerca de Roman» y que «hablan de esto todo el tiempo. Siempre le animo a que siga haciendo lo suyo, a que siga perfeccionando sus habilidades. Creo que está haciendo un gran trabajo con su promoción, su ejecución, su trabajo en el ring. Todo sigue mejorando y creciendo».

