El regreso a la oficina y el camino hacia la productividad híbrida

Entornointeligente.com / El regreso a la oficina y el camino hacia la productividad híbrida María Eugenia se levanta temprano todos los días; es docente de preescolar y enseña a los niños a expresarse a través del arte, siendo ella misma una artista desde hace muchos años.

Cuando podía asistir presencialmente a clases era recibida con abrazos y risas infantiles, pero con la transformación de su trabajo a modalidad remota, el aprendizaje de nuevas tecnologías y el cuidado de su salud mental han sido obstáculos importantes en su rendimiento laboral.

En un año, millones de trabajadores alrededor del mundo han tenido que trasladarse a un espacio únicamente virtual, aprendiendo nuevos sistemas operacionales, agilizando los procesos que antes podían tomarse más tiempo en una oficina compartida y reorganizando las agendas laborales.

Para docentes como María Eugenia, el regreso a las aulas, su espacio laboral, es un plan que esperan concretar, no porque el sistema virtual haya fallado, sino por una mejor oportunidad de enseñanza y relación entre colaboradores, mejor comunicación y una delimitación de horarios específicos. “Los niños a temprana edad necesitan supervisión, apoyo, dirección, y también el contacto con el maestro y otros niños de su edad”, comentó a este diario, “eso los ayuda a mantenerse motivados, salir de la monotonía de la clase virtual y nos permite como docentes evaluar los avances académicos de los niños”.

Frente a lo que inicialmente funcionó como un formato flexible que permitió optimizar los procesos de compañías medianas y grandes en la región, hoy los líderes de algunas grandes tecnológicas han comenzado a tomar decisiones despejando la interrogante: “¿Regresaremos completamente al trabajo presencial o se implementará un formato híbrido?”.

Según reseñó la BBC recientemente, la jefa de recursos humanos de Google, Fiona Cicconi, aseguró que el regreso de los trabajadores a la oficina se adelantó en el calendario, y que aquellos que quisieran trabajar remotamente por más de 14 días, deberán presentar una solicitud formal.

Asimismo, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, había comunicado el año pasado que sus colaboradores podrían trabajar de forma remota “para siempre”, pero con la condicionante de que “nuestros empleados desempeñen un rol que puedan desempeñar desde casa y estén en una situación que les permita hacerlo”.

La red social ha comentado que la mayoría de sus trabajadores se encuentran laborando en parte remoto y en parte presencial en una oficina, según informó la BBC .

Por su parte, Microsoft señaló al medio internacional que “trabajar desde casa parte del tiempo (menos del 50%) será el estándar para la mayoría de los puestos” en el futuro, pero aún persiste el debate entre si será la mejor decisión para los trabajadores si no se transforma el modelo laboral a la vez.

Según una encuesta realizada por Boston Consulting Group (BCG) y The Network, bajo el título ‘Decoding Global Ways of Working’ aplicada a 209 mil personas en 190 países, el 89% de los encuestados afirmó que su preferencia en el futuro será por “un empleo que les permita trabajar con flexibilidad desde casa”.

La revista internacional Semana señaló a partir de los resultados del estudio, que la mayoría de las personas optará por un modelo híbrido, el cual les permita trabajar dos o tres días a la semana desde casa.

Además, el trabajo remoto no es solamente del interés de personas con responsabilidades digitales, sino también de aquellas cuyos empleos “exigen un manejo de bienes físicos o contacto con los clientes”.

Marcos Grilanda, director regional de Amazon Web Services (AWS) para el mercado corporativo, explicó a La Estrella de Panamá la importancia de recobrar una cultura office centric como línea de base. “La mayor parte de nuestro equipo local trabaja desde casa desde mediados de marzo de 2020 y la recomendación actual a todos los empleados de Amazon, a nivel global, es que si su cargo les permite trabajar desde casa, lo hagan”, expresó, “sin embargo, cada equipo es diferente y no todos los trabajos pueden realizarse desde casa, así que los empleados y colaboradores cuyo trabajo requiera de presencia física, cuentan con el apoyo de AWS y tienen todos los elementos disponibles para garantizar su seguridad”.

Empresas como Amazon y Uber ya han planeado el regreso híbrido de sus empleados este año. Shutterstock Asimismo, Grilanda señaló que AWS siempre ha tenido una “cultura flexible” en lo que respecta al trabajo híbrido.

“La oficina juega un papel importante en la visión de la empresa para las relaciones interpersonales”, agregó, “todavía, los empleados continuarán adoptando un horario de trabajo flexible, de acuerdo con las necesidades y formatos de sus equipos”, dijo.

En el camino para obtener mejores resultados de productividad sin afectar la vida de los empleadores, Grilanda anotó que entre abril y junio de 2020, en AWS se invirtieron aproximadamente $4 mil millones en iniciativas relacionadas con la lucha contra la covid-19, así como la implementación de softwares y aplicaciones como ‘Amazon WorkSpaces’, ‘Amazon WorkDocs’ y ‘Amazon Chime’. “De igual forma, las soluciones de infraestructura en la nube, hoy son esenciales para acelerar el proceso de innovación, así como para adoptar nuevas tecnologías que benefician a las empresas de diferentes maneras como: monetizar sus datos, reducir el tiempo de comercialización, mejorar su seguridad, actualizar sus arquitecturas de software y optimizar los costos”, apuntó.

El debate

El equilibrio entre el regreso al trabajo presencial y el desempeño de algunas de las labores de manera remota, será primordial para evitar traspiés en las compañías. “Una cultura laboral tóxica es aquella en la que los trabajadores están expuestos a peligros psicosociales”, dijo a BBC Aditya Jain, profesor asociado de gestión de recursos humanos en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nottingham, quien ha estudiado el estrés, el bienestar y la salud mental en el lugar de trabajo. “Pueden tener poco o ningún apoyo organizacional, malas relaciones interpersonales, alta carga de trabajo, falta de autonomía, malas recompensas y falta de seguridad laboral”.

Para Discenia, una profesional de la administración, el debate con respecto al regreso al trabajo presencial requiere una visión amplia de las ventajas y desventajas, aún en medio de una pandemia, y también los efectos en los trabajadores. “El trabajo remoto es más demandante y de mayor desgaste que el presencial en una empresa”, enfatizó.

Añadió que su mayor preocupación en este punto “es la salud mental, y hasta los buenos hábitos alimenticios. Al desarrollar el trabajo desde casa se desenfoca la noción de tiempo y espacio por tanto, las tensiones son mayores”.

Tras sufrir episodios de desgaste mental y físico, Discenia puntualizó que “es mejor promover un sistema híbrido, en el que cada trabajador pueda estar cómodo y evitar la desconexión del entorno, lo que sucede al estar en casa y trabajar al mismo tiempo”.

Por su parte, Ana López Gobernado, directora de operaciones internacionales de The Network, explicó a la revista Semana que durante una pandemia, “la gente está feliz de tener un trabajo y unos ingresos estables. Al mismo tiempo, las relaciones y una vida equilibrada siguen siendo importantes. Los empleadores deben asegurarse de que estas necesidades se satisfagan, incluso en entornos de trabajo virtuales”.

“La oficina juega un papel importante en la visión de la empresa para las relaciones interpersonales”

MARCOS GRILANDA,

DIRECTOR REGIONAL DE AMAZON WEB SERVICES Pese a que la flexibilidad es el sueño ideal de los trabajadores, aún no se ha determinado un modelo 100% funcional que pueda adoptarse por las empresas en su totalidad y que satisfaga las necesidades del recurso humano y de la compañía. “Ninguno de nosotros lo ha podido resolver”, apuntó a BBC , Carolyn Everson, vicepresidenta global de ventas de Facebook, “estamos inventando sobre la marcha”.

Empresas como Uber también se han adelantado al regreso a las oficinas, según comentó un vocero de la compañía a CNN , donde indicó que a partir de septiembre los empleados deberán asistir a las oficinas tres veces a la semana y podrán trabajar de forma remota los dos días restantes si lo desean.

El rol de las vacunas

De igual forma, ahora que las campañas de vacunación se han expandido por diversos países, los empleadores estarán contra las cuerdas y con mayor presión para determinar un modelo de trabajo adecuado para el volumen de trabajadores y la evasión del contagio del nuevo coronavirus. Philippe Weiss, presidente de Seyfarth at Work, una filial del bufete de abogados Seyfarth Shaw que asesora a las empresas sobre las relaciones laborales, indicó a The Chicago Tribune : “Hace un mes, muchos de mis clientes hablaban cuando muy pronto del verano. Ahora, cuando las empresas me llaman, es posible que vuelvan a incorporar gente en mayo”.

“Cada empresa va a tener que tomar sus propias decisiones”, dijo Mark Ein, presidente de Kastle System al medio. “Mi creencia personal es que la gran mayoría de la gente solo se va a sentir segura si sabe que todos en la oficina no tienen coronavirus, ya sea porque están vacunados o porque se hicieron la prueba. La gente solo volverá si tiene esa seguridad y una vez que la mayoría de la gente esté vacunada, el regreso a las oficinas será más rápido y a niveles más altos de lo que mucha gente predice”.

El debate laboral también se entrelaza con la vacunación, la cual es voluntaria en la mayoría de países.

Según la empresa de recolección de datos Our World In Data, Panamá ha administrado más de 560 mil dosis (4,1% de la población total) de vacunas hasta esta semana.

Temas relacionados: Productividad

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com