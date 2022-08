El recuerdo del caso Nisman: Las preguntas sin respuesta y el giro radical de Alberto Fernández

Entornointeligente.com /

El 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman era encontrado sin vida con un disparo en la cabeza en su departamento en Buenos Aires. Las primeras informaciones hablaban de una «muerte dudosa» mientras crecía la tesis del suicidio. No se trataba de cualquier ciudadano: días antes, el persecutor había denunciado a la entonces Presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Timerman de encubrimiento en el marco de la investigación por el atentado a la mutual judía AMIA , ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos. Al igual que la indagatoria que llevaba hace más de 10 años, su muerte aún no ha sido esclarecida del todo .

Más de siete años después, la historia de Nisman vuelve a las primeras planas, tras los dichos del Presidente Alberto Fernández , que lo recordó en medio de las especulaciones por el presente y futuro del fiscal Diego Luciani , quien el lunes pidió una pena de 12 años de prisión para Cristina Fernández en el marco del caso Vialidad, que investiga una serie de concesiones irregulares en obras públicas realizadas durante los gobiernos kirchneristas.

«Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman… hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani «, dijo anoche el Mandatario argentino al canal TN, desatando una gigantesca polémica en el país vecino.

Ante los cuestionamientos, Fernández tuvo que aclarar un día después sus dichos, asegurando que el tema Nisman no lo introdujo él en la conversación, sino los periodistas que lo entrevistaban. «Me dijeron si no temía que le pasara lo mismo que a Nisman, esa fue la pregunta. Entonces, la pregunta hablaba de Nisman particularmente. Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con Luciani «, remarcó a El Destape Radio.

Todo esto hizo recordar un caso que todavía sigue sin ser clarificado y en el cual incluso el propio Fernández ha cambiado de opinión.

Los hechos Desde que se conoció la muerte de Nisman, las autoridades del Gobierno de Cristina Fernández trataron el caso como un «suicidio» . Todo esto, mientras surgían diversas voces de los cercanos del fiscal que afirmaban que era imposible que éste hubiera decidido quitarse la vida, sobre todo un día antes de su programada comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde expondría que la entonces Presidenta y su canciller incurrieron en el encubrimiento de los responsables iraníes del atentado de 1994.

Semanas después, el 26 de febrero, el juez federal Daniel Rafecas desestimaba la denuncia de Nisman contra la Mandataria, mientras la tesis del suicidio se mantenía, al punto que en junio de ese año una junta criminalística de la Policía Federal remarcó que el fiscal estaba solo y de pie cuando se disparó frente al espejo , explicó La Nación.

Pero en 2016, ya con Mauricio Macri en el poder, el caso daba un vuelco. El 25 de febrero, el fiscal Ricardo Sáenz aseguraba que Nisman fue asesinado y pide que el caso quede a cargo de la justicia federal, lo que fue avalado por la Corte Suprema. Asimismo, se reabría la investigación contra Cristina Fernández por encubrimiento , la que había sido cerrada formalmente en mayo de 2015.

En diciembre de 2016, en tanto, fue imputado Diego Lagomarsino , ingeniero informático colaborador de Nisman que le entregó el arma de donde salió la bala que le causó la muerte. Él insiste en su inocencia.

«Me queda una tranquilidad enorme, que es que todos en algún momento nos vamos a encontrar con Alberto Nisman . Todos, no tenemos excepción. Y ahí van a saber que Alberto Nisman les va a decir que yo no tengo ningún tipo de participación en un plan, que él mismo me pidió el arma y que injustamente fui acusado», afirmó en 2020 a agencia Efe.

El ingeniero aseguró que el fiscal le pidió el arma para proteger a sus dos hijas. «Yo el arma se la di a Alberto Nisman, es clarísimo que me tienen que investigar sin ninguna duda. Ahora, de ahí a decir que yo soy parte de un plan (…), dicen que yo se la di a un comando asesino , ¿quién sería tan estúpido en la vida de entregarle un arma a alguien a su nombre a un comando?», aseguró.

El punto alto de este caso ocurrió el 1 de junio de 2018. Ese día, y en base a un peritaje realizado por la Gendarmería Nacional Argentina meses antes, la Cámara Federal confirma que la muerte de Alberto Nisman se trató de un homicidio y que este se perpetró después de que el procurador formulara la denuncia contra Cristina Fernández.

De acuerdo con la indagatoria, al fiscal lo mataron dos personas, que lo golpearon y redujeron en su departamento obligándolo a ingerir ketamina antes de dispararle. Según reporta La Nación, «uno lo sostenía por detrás y, con una de las rodillas tocando el piso mientras la otra persona llevaba el arma hacia su cabeza, le dispararon. El tirador dejó el arma en el piso, detrás del cuello del fiscal, y se retiró del baño para no pisar la sangre . Luego su cómplice, que lo tenía tomado de las axilas, lo depositó en el piso y lo acomodó».

De momento, solo Lagomarsino está imputado por este caso, mientras las dudas siguen sobre quiénes serían los autores del homicidio.

La voltereta de Fernández Tanto ayer como hoy, Alberto Fernández insistió en que Nisman se suicidó, misma teoría que ha mantenido su gobierno. Sin embargo, hace unos años no pensaba así .

A raíz de sus dichos, comenzó a circular en redes sociales una entrevista en la que el actual Mandatario indicaba a i24news que » nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie . La primera que cree que no se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner».

«Cristina Fernández de Kirchner ha dicho públicamente dos cosas por las que increíblemente la oposición no le pide más explicaciones. Lo primero que ha dicho fue que ella no tiene ninguna duda de que a Nisman lo mataron . Primero dijo que era un suicidio, pero al día siguiente dijo que no tenía ninguna duda de que lo habían matado», agregó.

Misma postura mantuvo en la serie documental «Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía» , grabado en 2017 y estrenado tres años después. «Hasta el día de hoy, dudo de que (Nisman) se haya suicidado» , remarcó el Mandatario, que en ese momento estaba enemistado con Cristina Fernández.

Ya en 2020 hubo polémica tras el estreno del documental de Netflix. En esa ocasión, Alberto Fernández afirmó: «En ese momento dije… soy un abogado, no puedo decir que hay un asesinato o un homicidio cuando eso está en tela de juicio . Este documental es de hace casi tres años, y hace tres años no existían muchas de las cosas que después fueron apareciendo».

«¿Qué pasó del 2017 en adelante? No apareció ni una sola prueba seria que diga que a Nisman lo mataron», agregó.

Hoy, por declaraciones del mismo Mandatario, el caso Nisman vuelve a la primera plana de los medios trasandinos. ¿Encontraste algún error? Avísanos

