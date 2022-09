Entornointeligente.com /

Sep 07, 2022

El reciente movimiento de Venezuela

en el asunto con Guyana (y 2)

E n la Parte 1 , discutimos las actividades de Guyana en la Corte Internacional, las maniobras legales de Venezuela que probablemente conducirán a una extensión del juego de espera , y la ansiedad existencial y la desesperación geopolítica que se experimenta a medida que se descubre nuevo petróleo en Guyana. En este artículo final, identificamos a algunos de los jugadores en el juego de la espera y notamos la continua ejecución de una estrategia diplomática por parte de Guyana para complementar sus actividades judiciales.

Por Ivelaw Lloyd Griffith /OilNOW

Mohamed Irfaan Ali y Nicolas Maduro

Jugadores y pago

Teniendo en cuenta lo mucho que está en juego, es comprensible que Guyana reúna un formidable equipo internacional de expertos en derecho internacional, geografía, historia y temas afines para presentar su caso ante la corte mundial. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) December 2020 decision afirmando jurisdicción en el asunto, identificó a la batería de expertos de Guyana, que incluye a Paul S. Reichler de la principal firma de abogados de los Estados Unidos, Foley Hoag LLP; Alain Pellet, profesor emérito de la Universidad Paris Nanterre, ex presidente de la Comisión de Derecho Internacional y miembro del Institut de droit international; y el abogado de Queens, Philippe Sands, profesor de derecho internacional en el University College London y abogado de Matrix Chambers of London.

La legión legal de Guyana también cuenta con Payam Akhavan, formado en Harvard, profesor de Derecho Internacional en la Universidad McGill, miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York y de la Sociedad de Derecho de Ontario y miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; Philippa Webb, profesora de Derecho Internacional Público en el King’s College de Londres, miembro de los Colegios de Abogados de Inglaterra y Gales y del Estado de Nueva York y de las Veinte Essex Chambers de Londres, junto con varias luminarias locales, incluido el embajador y exprofesor de historia Cedric Joseph y el estimado diplomático Rashleigh Jackson. Lamentablemente, Jackson, quien se había distinguido como Representante Permanente ante las Naciones Unidas antes de emprender una maratón en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de 1978 a 1991, murió el 1 de Septiembre del 2022 a los 93 años. Además, como se señaló en la Parte 1, el abogado internacional y estadista Sir Shridath Ramphal, ex ministro de relaciones exteriores de Guyana y secretario general de la Commonwealth, es uno de los agentes de Guyana.

Huelga decir que las acciones ante la CIJ son costosas. En un momento, Guyana tuvo dificultades para cumplir con las obligaciones relacionadas con el caso. En Diciembre del 2017, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Carl Greenidge, explicó a la Asamblea Nacional que hubo ocasiones en el 2016 y el 2017 en las que el gobierno no pudo realizar los pagos a tiempo al equipo legal. Esta situación lo llevó a recomendar al presidente David Granger que US$15 millones de los US$18 millones que había recibido de ExxonMobil en el 2016 como bono de firma del contrato de exploración petrolera se destinaran a cubrir los gastos legales. Esta decisión provocó una tormenta política , con preguntas planteadas por la oposición y grupos de la sociedad civil, no tanto sobre el uso de los fondos, sino sobre cómo el gobierno manejó todo el episodio.

Mucho ha cambiado desde el 2017. Gracias a los ingresos del petróleo que comenzaron a acumularse desde Marzo del 2020, el gobierno ya no tiene problemas de liquidez. El fondo de riqueza soberana del país, llamado Fondo de Recursos Naturales, lo muestra claramente. La ley inicial del Fondo de Recursos Naturales, aprobada por la Asamblea Nacional en Enero del 2019, fue reemplazada por una legislación actualizada en Diciembre del 2021. Según el informe del Fondo para el segundo trimestre del 2022, las entradas para el período del informe ascendieron a US$232,16 millones. Desde su creación, el Fondo ha recibido US$849,63 millones de 12 extracciones de petróleo y US$102,06 millones de regalías. También cabe destacar que es probable que Guyana recaude USD 150.000 millones en ingresos por petróleo y gas durante las próximas tres décadas.

En cierto sentido, entonces, el dinero no es un problema, aunque la forma en que se administra podría ser objetable. La gestión prudente de los ingresos del petróleo, en relación con el caso de la CIJ y todo lo demás, no solo es deseable, sino necesaria. El Ministro de Relaciones Exteriores, Hugh Todd, se esforzó en Febrero pasado por mostrar prudencia en la Asamblea Nacional, al defender la asignación de su Ministerio para el 2022, especialmente los 660 millones de GY$ (3.168.332 USD) destinados a los honorarios legales del caso. Esta asignación parece inadecuada. Es muy probable que Todd necesite asegurar una asignación suplementaria de la Asamblea a finales de este año, especialmente a la luz de las táctica dilatorias de Venezuela con sus objeciones preliminares, que impactarán tanto en el cronograma del juego de espera como en los costos incurridos.

Diplomacia de Defensa

Guyana sigue siendo consciente de los peligros de poner todos sus huevos en una canasta, por así decirlo. La canasta judicial es necesaria, pero no suficiente. El país continúa practicando una estrategia llamada Diplomacia de Defensa que data de la presidencia de Burnham. Da prioridad a la diplomacia como primera línea de defensa de la nación, con miras a movilizar el apoyo de CARICOM, los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Commonwealth y otras partes interesadas. No fue coincidencia, por ejemplo, que los líderes de la Commonwealth en su Cumbre celebrada en Ruanda en junio pasado reafirmaran su » apoyo firme e inquebrantable para el mantenimiento y preservación de la soberanía e integridad territorial de Guyana».

Tampoco fue casualidad que la cumbre de CARICOM unas semanas después también prometió apoyo continuo a Guyana , aunque los líderes se mostraron parciales con el deseo de Venezuela de resucitar PetroCaribe, el esquema de financiamiento petrolero concesionario que fue un pilar clave de su estrategia de política exterior y construcción de alianzas. También en concordancia con la Diplomacia de Defensa está la visita a Washington del Presidente Mohamed Irfaan Ali y un equipo de alto nivel a fines de Julio, donde se reunieron virtual y personalmente con la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Antony Blinken y otros funcionarios. También consultaron con líderes del Congreso e interactuaron con funcionarios del Consejo Atlántico, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el Centro Wilson e influyentes grupos de expertos.

A fin de cuentas, al igual que los personajes de Samuel Beckett en Esperando a Godot, Guyana está obligada a jugar el juego largo, un juego de espera, manteniendo conversaciones relevantes, confiando en que, si bien se desconoce la hora precisa de la llegada de Godot, seguramente llegará. Y, con suerte, este Godot, la CIJ, entregará el arreglo final de una controversia que data del siglo XIX y está creando ansiedad existencial en Guyana y desesperación geopolítica en Venezuela. Sin embargo, la pregunta del millón es: ¿aceptará Venezuela el fallo de la Corte si se confirma el Laudo de 1899? Esta cuestión será objeto de análisis más adelante.

…………

Sobre el Autor

Ivelaw Lloyd Griffith, miembro del Caribbean Policy Consortium y de Global Americans, fue vicecanciller de la Universidad de Guyana. Su próximo libro, Challenged Sovereignty in the Caribbean, será publicado por University of Illinois Press.

