El Real Madrid traza la estrategia para fichar a Fabián – AS.com

El Madrid ha intensificado los contactos con el entorno de Fabián en los últimos meses y ya ha trazado una estrategia para que el fichaje encaje en el precio que pretenden pagar por él: que no renueve su actual contrato (termina en 2023) o que si lo hace sea con un precio inferior a los 100 millones de euros . De Laurentiis es un duro negociador y si el internacional español aceptara una cláusula fuera de mercado en un contrato de larga duración su fichaje se convertiría en algo casi imposible.

Real Madrid España Noticias Estadísticas AS adelantó el pasado 25 de junio el interés blanco por el jugador del Nápoles . En ese momento, el Madrid se interesó por el precio del andaluz y la respuesta que obtuvo no encajó con lo que ellos pensaban: su precio de salida el pasado verano era de 80 o 90 millones de euros . Además, el futbolista no estaba dispuesto a forzar su marcha porque está muy agradecido a Ancelotti y no quería abandonar Italia tras sólo una temporada. También influyó la Eurocopa que se jugará el próximo verano, porque el futbolista sabe que su condición de titular indiscutible en Nápoles le garantiza un sitio en el torneo con La Roja .

Fabián Nápoles Centrocampista España Noticias Estadísticas Con el Nápoles sin interés por negociar y el futbolista sin intención de forzar, el Madrid decidió aplazar el intento al próximo verano, aunque manteniendo en todo momento monitorizado al futbolista para que ningún club se adelantara ( en las últimas semanas también se ha hablado del interés del Barcelona ). En esas conversaciones, el entorno de Fabián ya sabe que el Madrid no está dispuesto a pagar los 100 o 120 millones que el Nápoles quiere ponerle de cláusula . Ahora mismo es un futbolista que ha encandilado a los dirigentes madridistas y están decididos a i ntentar su fichaje el próximo verano, aunque no van a romper una regla que han seguido en las últimas temporadas: no pagar precios fuera de mercado.

