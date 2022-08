El Real Madrid sigue siendo el Rey

Entornointeligente.com /

E l Real Madrid sigue siendo el Rey de Europa. En un ejercicio de autoridad, levantó la Supercopa que se daba por descontada , pero que había que conquistar en el campo. El tercer título de los cinco que puede alzar en el aáo (o el primero de los seis de la nueva campaáa, en las cuentas de Ancelotti) confirma el dominio de un equipo de leyenda, infalible en los momentos decisivos. Gana. Y juega. Por supuesto. Aunque el relato mantiene que si vence es por azar o por testosterona. Pues no. Vence porque es mejor. Con y sin balón. Porque si no, no sería tan difícil derrotarle.

