El Rayo espera de Vallecas el antídoto a tanto empate – AS.com

Si hay un signo habitual para el Rayo e n los últimos tiempos ése es la X . Siete en diez jornadas , los cinco últimos consecutivos. El rey del empate (nadie colecciona más en Primera y Segunda) quiere salir de esa espiral y ganar ( sigue el partido en directo en As.com ). Sopla el viento a favor, puesto que sus dos únicas victorias de la temporada han llegado en Vallecas , donde los franjirrojos permanecen invictos. Eso sí, el estadio continuará en silencio , mudo, reflejando el divorcio social que se está viviendo.

Rayo España Noticias Estadísticas Y en esas, llega el Tenerife, un equipo que muestra su mejor versión lejos de la isla. Ha sumado siete de sus once puntos fuera del Heliodoro, donde ha caído en las dos últimas jornadas ( Oviedo y Extremadura ). No obstante, la última vez en que los insulares vencieron en Vallecas , en Liga, data de la 1996-97 (1-2).

Habrá cambios significativos en el once de Paco Jémez, empezando por la portería y terminando por la delantera . Alberto no se ha recuperado de su sinovitis en la rodilla y Dimitrievski está con Macedonia, por lo que Morro recibirá la alternativa en casa. Arriba volverá Ulloa, después de cumplir su partido de sanción. No serán las únicas novedades. Tito y Comesaña, entrarán por el internacional Advíncula y el lesionado Mario Suárez .

Tenerife España Noticias Estadísticas También se esperan variantes en el Tenerife . Isma López volverá al lateral izquierdo por Mazán , citado por Eslovaquia, mientras que, para sustituir a Lasso, s e abre un abanico de opciones: fortalecer el medio con Aitor, Luis y Alberto, meter un hombre más ofensivo ( Nahuel, Naranjo, Bermejo) o incluso jugar con dos delanteros.

Rayo y Tenerife comparten una misma idea que les lleva a ser los equipos con más posesión de Segunda ( 60% y 57,5% ).

Claves del partido Victorias El Rayo es el equipo que más minutos ha ido ganando (327), pero uno de los que menos triunfos ha sumado (dos, sólo los seis de abajo han vencido una vez).

Desparpajo Lo avisó López Garai en la previa: para ganar en Vallecas hay que ser valientes y no especular. Salir a defenderse puede significar cavarse su propia tumba.

Ases a seguir Embarba Ha participado, marcando o asistiendo, en tres de cada cuatro goles del Rayo.

Milla Regresa a Vallecas mucho más maduro y tratando de recuperar su mejor versión.

Altas y bajas El Rayo pierde por lesión a Alberto y Mario. Dimitrievski, Advíncula y Andrés, con sus selecciones. Al igual que Mazán y Dani Gómez, del Tenerife. También son baja Lasso (sancionado) y Shashoua (lesionado).

Morro debutará bajo palos

Este viernes será un día especial para Miguel Ángel Morro (Alcalá de Henares, 11 de septiembre de 2000). El canterano debutará con el primer equipo , siguiendo los pasos del central Martín Pascual, que lo hizo en el estreno liguero ante el Mirandés. El portero del filial, de 1,95 de altura, ha ido convocado con la Sub-19 y posee un futuro prometedor .

Morro dio sus primeros pasos en el Naya de su Alcalá natal y jugó en el Real Madrid, el Alcobendas Levitt y el Alcalá hasta que aterrizó en Vallecas. Ya llevaba tiempo entrenando con el primer equipo, lo hizo con Míchel y actualmente con Paco , y ahora por fin pasa el ansiado tren. Lo hace después de haber ido convocado con el Rayo cuatro veces esta 2019-20.

