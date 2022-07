Entornointeligente.com /

El quiasmo legal einsteiniano de Albert Einstein, que dice, del, de él, de Albert Einstein: «En la medida en que las leyes de la matemática se refieran a la realidad no son ciertas y en la medida en que son ciertas no se refieren a la realidad.» El quiasmo legal einsteiniano es de la forma algebraica, A y no A, de la forma ser y no ser, de la forma geométrica algebraica del lienzo pictórico blanquinegro del yin y yang de Laozi, de la forma geométrica algebraica del cóncavo convexo contradictorio caliginoso concupiscente 69 cojedeño de Maleo 2001, de la forma geométrica algebraica del lienzo pictórico blanquinegro de la composición con hoja de Fernand Léger. El quiasmo legal einsteiniano de Albert Einstein, tiene su representación grafía gráfica gratificante cartesiana en el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso un medio de la línea curva lemniscata de Bernoulli y en la línea curva parábola cúbica de Picasso, ahí en el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso ha de inscribirse el quiasmo legal einsteiniano de Albert Einstein.

Con digresión y sin digresión, el quiasmo legal einsteiniano de Albert Einstein inscríbese en el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso un medio de la línea curva lemniscata de Bernoulli y en la línea curva parábola cúbica de Picasso. Tanto como si fuera el universo expansivo einsteiniano de luz curvada de Albert Einstein propincuo a la vida y el universo contractivo maleoiano de luz tragada de Maleo 2001 ajeno a la vida. Quiasmo legal einsteiniano de la forma algebraica A y no A, de la forma ser y no ser de los Vedas Buda Heráclito Pitágoras Laozi Sócrates Eclesiastés San Pablo Romanos Quijote Quevedo Bernoulli Picasso Lorca Whitman Bohr AMachado Léger LAMachado Maleo 2001, de la forma geométrica algebraica del lienzo pictórico blanquinegro del yin y yang de Laozi, de la forma geométrica algebraica del cóncavo convexo contradictorio caliginoso concupiscente 69 cojedeño de Maleo 2001. El quiasmo legal einsteiniano de Albert Einstein es contenido moderno que contiene el continente moderno ilustrado originario heraclitoiano que contiene el continente de la catedral catacresis y templo oxímoron cleuasmo quiasmo río heraclitoiano de Heráclito, a según, del, de él de Heráclito: «Un río no es dos veces el mismo río y es el mismo río las dos veces», y, «En la medida en que las leyes de la matemática se refieran a la realidad no son ciertas y en la medida en que son ciertas no se refieren a la realidad.» Dos quiasmos ríos, uno es heraclitoiano de Heráclito y el otro es einsteiniano de Albert Einstein. El quiasmo río einsteiniano de Albert Einstein ha de estar contenido en el continente de continentes en el quiasmo río heraclitoiano de Heráclito. Agora ahora hogaño, la gran frustración einsteiniana profunda de Albert Einstein, el no haber logrado la teoría del campo unificado. Albert Einstein, bañóse en la orilla del quiasmo río heraclitoiano de Heráclito. A Albert Einstein, faltóle un tilín asina, un tantico asín para lograr su sueño frustrado profundo. Y, todo por culpa de Aristóteles. Albert Einstein, al no ver en el principio del tercio excluso de Aristóteles, no lograra ver el tercio incluso, que es el contrapeso al tercio excluso aristotélico, con que se formara, el díptico como el díptico del Libertador Simón Bolívar, cuando redujo el Hexámetro de Quintiliano a natura y persona. A Albert Einstein, faltóle el díptico el tercio excluso y el tercio incluso de Maleo 2001, con lo que Albert Einstein, hubiera logrado su soñado sueño revolucionario de la astrofísica cosmológica relativista mecánica cuántica moderna, la teoría del campo unificado de la materia y la energía, la teoría del campo unificado del campo electromagnético y el campo gravitatorio, la teoría del campo unificado de la teoría especial de la relatividad einsteiniana y la teoría general de la relatividad einsteiniana de Albert Einstein, teorías que redúcense al quiasmo río legal einsteiniano de Albert Einstein.

Con divagancia y sin divagancia, el quiasmo río legal einsteiniano de Albert Einstein. A Albert Einstein, faltóle un tilín asina, un tantico asín para lograr su sueño frustrado profundo. Y, todo por culpa de Aristóteles. Aristóteles, arrumbara el tercio incluso por, empero y pero, aun y aún, quizás y sin quizás, mas y más, de tres mil años. Y, en la Lógica escolástica aristotélica del bachillerato de todas las escuelas del mundo, Aristóteles, solo y sólo, habló del Principio del tercio excluso, que asegún, del, de él, de Aristóteles, dijera que: «Entre dos tercios términos territorios terceros terrenos contradictorios no cabe tercio medio.» Y, esto fue lo que jodiera a Albert Einstein, que frustrara su grande sueño unificador. Sí, porque en la Moral aristotélica, Aristóteles sostiene que: «Siempre que haya exceso y defecto, necesaria forzosa inevitable, ha de haber un medio.» Aristóteles, con un medio, afirmaba al tercio incluso en su Moral, lo que negaba y escondiera y arrumbara y arrinconara en su Lógica. Agora ahora hogaño, esto se sostiene en la filosofía de las 4E de Maleo 2001, la filosofía del entendimiento y la estética ética espiritual, en que cada expresión han de estar engastadas, esto es, la lógica y la moral. Asina que esto no lo viera Albert Einstein, y, en el principio del tercio excluso aristotélico de Aristóteles, endenantes, arrumbara y arrinconara al tercio incluso por mas y más de tres mil años, endespués, hácese notorio, el tercio incluso, con el derrumbe de las Torres Gemelas Neoyorquinas el 11/09/2001 con el nefasto nefando repugnante parlamento arbolario de George W Bush sobre las ruinas del Word Trade Center, cuando dijera lo que dijo: «O estás conmigo o estás con mi enemigo.» Y, esto condujo al surgimiento contradictorio del Derecho Usual Ordinario Romano y el Derecho Inusual Extraordinario Norteamericano, y, rempujara a otra pirámide de Kelsen, y, hoy háblase de pareadas pirámides paradójicas kelsenianas del Derecho Usual Ordinario Romano y el Derecho Inusual extraordinario Norteamericano. Y como tiénese dicho que el continente moderno ilustrado originario heraclitoiano que contiene el continente de la catedral catacresis y templo oxímoron cleuasmo quiasmo río heraclitoiano de Heráclito, a según, del, de él de Heráclito: «Un río no es dos veces el mismo río y es el mismo río las dos veces.» Continente que contiene al contenido quiasmo «En la medida en que las leyes de la matemática se refieran a la realidad no son ciertas y en la medida en que son ciertas no se refieren a la realidad.» Es el quiasmo río legal einsteiniano de Albert Einstein.

Si el quiasmo río legal einsteiniano de Albert Einstein es contenido que contiene el continente de continentes el quiasmo río heraclitoiano de Heráclito. Entonces sea dicho que el quiasmo río legal einsteiniano de Albert Einstein fuera invisible tilín tantico asina que faltóle a Albert Einstein para completar su sueño ensueño enloquecedor soñado de la teoría del campo unificado. Ergo vergo sea dicho que por culpa de Aristóteles y su Lógica escolástica escuela secundaria bachillerata del principio del tercio excluso, Albert Einstein no lograra su sueño ensueño enloquecedor soñado de la teoría del campo unificado contenido que contiene el continente quiasmo río legal einsteiniano.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com