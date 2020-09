“El que se coma la luz, lleva”: La contundente amenaza de Aran One

Entornointeligente.com /

En la noche del pasado viernes 18 de septiembre, la modelo Karlis Romero compartió una serie de vídeos en sus historias de Instagram mostrando que estaba acompañada de Aran y Rosmeri , con quienes tenía una conversación.

Con información de El Farandi

Sin embargo lo que más llamo la atención de esto fueron las declaraciones del cantante, quien demostró posibles celos por aquellos hombres que quieran pretender a su esposa.

“Yo no soy celoso, pero el que se coma la luz lleva, mi mujer es mi mujer y se respeta (…) a los equivocados que creen que las mujeres se tratan como alquiler, no, eso no es así” , señaló Arán.

El regguetonero también señaló que no aceptara nada de quienes quieran pasarse de listos con Rosmeri, “Que se quieran comer la luz; ni regalitos, ni nada acepto”.

Aunque en la grabación no se ve a la actriz criolla, en un momento se le escucha decir que no hay motivos para los celos.

Por último el padre de Ian Gael hizo un comentario que podria dar a entender que hay alguien detrás de Marval, “Celoso no pero hay varios que por ahí, que se intenten comer la luz van a llevar” , sentenció.

View this post on Instagram

#arandelascasas #rosmerimarval

A post shared by Venezolanos En chile (@venezolanosenchile69) on Sep 19, 2020 at 4:27pm PDT

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com