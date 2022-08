«El que perdió constitucional es otro»: Ospina responde críticas del Personero Distrital

Entornointeligente.com /

Luego de que la Personería Distrital de Cali anunciara una investigación disciplinaria contra varios funcionarios de la Administración por los retrasos en la reinstalación del monumento de Sebastián de Belalcázar, se encendió una polémica entre el alcalde Jorge Iván Ospina y el personero Harold Cortés.

Ante el anuncio del ente de control, el mandatario de los caleños sostuvo que el monumento volverá a su pedestal solo cuando el texto de la nueva placa esté listo. «Hasta que no tengamos la placa que efectivamente el propio monumento oriente esos significados, no será instalado Sebastián de Belalcázar», indicó el Alcalde.

Después de estas declaraciones, el Personero instó a Ospina a respetar la orden de las autoridades. «Frente a las declaraciones del señor alcalde como reacción a la investigación que ha iniciado la Personería Distrital de Santiago de Cali en contra de seis de los funcionarios de la Alcaldía, no me debe referir porque entiendo que quizás lo hizo con el corazón, más no con la razón», aseguró Cortés.

Incluso, dijo que el mandatario no conoce la Constitución y le recomendó leerla. «Invito al señor alcalde para que lea la norma, que lea el derecho, la Constitución, y no seguir amparándose en su ignorancia supina para estar refiriéndose sobre algunos temas de los cuales no debe referirse. Debe ser respetuoso de las decisiones que toman las autoridades», añadió.

El Alcalde no recibió bien estos comentarios y aseguró que «quien perdió Constitucional es otro». A través de su cuenta de Twitter, se defendió diciendo que conoce la Carta Magna y nunca la ha incumplido.

«Dice @personeriacali que debo leer la Constitución, se equivoca totalmente no solo la he leído la cumplo cabalmente. Pero su ausencia frente a los temas de ciudad como el estallido social o los debates de fondo sobre la Estatua, me orientan a pensar que quien perdió Constitucional es otro», trinó Ospina.

El mandatario local tampoco guardó silencio sobre la investigación disciplinaria contra los seis funcionarios de la Alcaldía: «espero que esta contradicción política y conceptual de ausencias no signifique persecución a nuestros funcionarios».

Y aseguró que publicará todas las ausencias del personero Cortés en «Consejos de Seguridad y eventos orientados a superar el estallido social».

