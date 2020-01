El puzzle toma forma: sectores del FA definen apoyos a la IM

Entornointeligente.com /

El próximo 24 de enero el Plenario Departamental del Frente Amplio definirá quiénes serán los candidatos a la Intendencia de Montevideo: el puzzle está tomando forma debido a que los sectores comienzan a definirse: este mediodía Fuerza Renovadora de Mario Bergara oficializará su respaldo a la precandidatura de Álvaro Villar, según señalaron fuentes a LA REPÚBLICA, Cosse y Ferreri siguen ganando terreno y Álvaro García «gusta» pero sorprendió con su anuncio a los «Progresistas».

El análisis que hace Álvaro García y su sector Plataforma para ser uno de los posibles precandidatos a la Intendencia de Montevideo generó sorpresa en Mario Bergara y su sector. Tiempo atrás, según señalaron allegados a LA REPÚBLICA, Bergara le preguntó a Kechichian y Álvaro García respecto a su posible interés de ser candidatos a la Intendencia, pero ambos las descartaron.

En esa línea, y tras analizar algunos nombres, apareció la chance de Álvaro Villar. Progresistas, el sublema utilizado el octubre por Bergara, Alianza Progresista, la Vertiente, PAR, Unir y Plataforma parece resquebrajarse. Teniendo en cuenta que Daniel Martínez no será candidato, García comienza a medir qué apoyos tendría de ser candidato. De los Progresistas, al momento solo Alianza y Fuerza Renovadora (Bergara) son quienes apoyarán a Álvaro Villar, pero aún no está definida la postura del resto de los sectores, pudiendo ser García «una buena opción que gusta».

También medirán cómo se parará el Partido Socialista, en el que puede conseguir apoyos debido a su pasado reciente en el sector. Volviendo a la candidatura de Villar, este mediodía el sector de Bergara oficializará su respaldo. A su vez el MPP lo hará en los próximos días para que llegue con fuerzas al Plenario Nacional. Con estos dos sectores en sus espaldas, su candidatura para las elecciones departamentales parece un hecho si nada cambia drásticamente. Pablo Ferreri es el primero de los nombres que tienen respaldo sectorial. Asamblea Uruguay indicó que respaldará la candidatura del subsecretario de Economía, que también ha logrado el apoyo del Nuevo Espacio según señalaron fuentes a LA REPÚBLICA.

Otros sectores más pequeños también pretenden que sea candidato del FA, pero Ferreri pone paños fríos. «Yo no soy ni candidato ni precandidato al día de hoy, eso lo define el Frente Amplio en sus instituciones, como corresponde», comentó. «Esto no se trata de ninguna manera de impulsos, de deseos o de apetitos personales», aseguró, sin dejar de remarcar que «me gusta el desafío».

Según señalaron fuentes a LA REPÚBLICA, el jerarca está a la espera de que otro sector grande exprese su respaldo para salir con fuerza en busca de un lugar entre los tres candidatos que presentará el FA. Igualmente se lo ha visto barrio a barrio intercambiando con vecinos sobre qué mejorar en el departamento. Respecto a Carolina Cosse, si bien el Partido Comunista no definió a quién respaldar, ni ella se define como precandidata, es un hecho su presencia de cara al Plenario.

Desde el PCU señalan que definirán a quién acompañar una vez definidas las candidaturas, pero hay negociaciones entre sectores para que ella sea una de las tres variantes que presente el Frente Amplio para mayo. El Partido Socialista parece ser el gran aliado al que apuestan los comunistas para ir tras Cosse. La exministra tuvo una gran votación en las elecciones internas pero más fuerte se hizo de cara a octubre, ganando en un acuerdo con el PCU una banca en el Senado. Andrade señaló que a Cosse «le sobran condiciones para liderar la intendencia».

¿Qué pasa con Fernando Pereira?

Mujica, tras una conversación con Bergara, se cortó solo y llamó al presidente de la central sindical para ofrecerle la chance de ser candidato a la Intendencia. Finalmente, pese a que otros «importantes dirigentes políticos» expresaron su apoyo, la propuesta «no se formalizó nunca», indicó Pereira. «No me puedo bajar de una candidatura a la que nunca me subí», declaró a LA REPÚBLICA. A su vez ha manifestado tener conversaciones con dirigentes de la CNT: «He encontrado muchas posiciones que ven momento en que permanezca en la presidencia del PIT-CNT. Naturalmente esas opiniones pesan y mucho. Sigo en la presidencia del PIT-CNT. Es una de las tareas más importantes».

Gustavo Leal por su parte, otro de los nombres que se vienen manejando y que se ha reunido con la Departamental de Montevideo, es una figura que gusta debido a que tuvo apoyo de la gente en la campaña para las elecciones nacionales que encaró con Daniel Martínez, pero no cuenta con apoyos sectoriales. Si bien sigue en carrera, el poco respaldo con el que cuenta lo estaría dejando sin muchas chances para ser elegido en el Plenario como una de las tres opciones que presentará el Frente Amplio para la comuna capitalina.

«La IM no se dio»

El excandidato a la Presidencia, Daniel Martínez, reapareció tras las elecciones y la polémica que se llevó a cabo tras una pseudocampaña que intentaron sus allegados para que fuera por la reelección en la comuna. Según contó al programa Vespertinas, se encuentra en un «descanso total, casi desenchufado del mundo».

Respecto a su futuro, señaló: «Yo no quise ir en ninguna lista, porque le dije a la gente que siento que ser parlamentario no es lo mío». Cuando el notero le preguntó si su decisión de no presentarse a la Intendencia de Montevideo es porque el cargo ‘le queda chico’, respondió: «Lo de la Intendencia no es que me quedaba chico, simplemente no se dio. Buena onda, vamo’ arriba, y vamos para adelante».

PSS apoya precandidatura de Ferreri

El Partido por la Seguridad Social (PSS) resolvió apoyar la precandidatura de Pablo Ferreri, como precandidato para la Intendencia de Montevideo (IM). El profesor y secretario general del PSS, Elías Yafalián, confirmó a LA REPÚBLICA el apoyo del partido al subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri.

