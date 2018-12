El puntaje nacional que puede acceder a todas las becas salvo a la gratuidad

Entornointeligente.com / SANTIAGO.- Desde abril de 2017, José Ignacio Morales (18) empezó a estudiar para la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Su primer puntaje en Matemáticas fue de 530 puntos y poco a poco comenzó a subirlo mientras iba al preuniversitario y se inscribía en los distintos ensayos PSU que realizan las casas de estudio.

Ayer el joven se convirtió no solo en el primer puntaje nacional del Liceo Bicentenario de Excelencia San Pedro de Puente Alto, sino que en el único de todos los colegios municipales de la comuna en obtener el máximo puntaje en la prueba de Matemáticas y por eso el alcalde de la comuna, Germán Codina , lo visitó para felicitarlo.

Aunque aclara que no estudiaba todo el día, José Ignacio confiesa a Emol : "Yo prestaba atención en clases, trataba de esforzarme lo más posible y tener todo el conocimiento de la clase, no me mataba estudiando en mi casa".

“En tercero, cuando me empecé a preparar para la PSU, andaba con el ego en las nubes porque me iba muy bien Matemáticas. Pero en mi primer ensayo saqué 530 y eso fue como el ‘avíspate, puedes cambiar eso’ y empecé a ir a ensayos (PSU), a todos lo que podía. Así progresivamente empecé a ver los cambios”, agrega.

Fue así como de un año para otro pasó de sacar 530 puntos en Matemáticas a 740 a principios de 2018. Este año se ganó dos becas en un preuniversitario, donde eligió prepararse.

El estudiante cuenta que “hubo un convenio este año con el colegio, el director del Pedro de Valdivia de Puente Alto hizo una propuesta, ‘a los seis mejores de la generación le daban 100% de beca gratis'”, y se la ganó.

El estudiante, que quiere ser ingeniero especializado en Geología de la Universidad de Chile, a poco menos de un mes de rendir la PSU el pasado 26 de noviembre como los 295 mil inscritos, se convirtió en uno de los 199 máximos nacionales en Matemáticas pero, a diferencia de los que muchos podrían creer, eso no es suficiente para tener la gratuidad.

” Podría acceder a todas (las becas), excepto a la gratuidad. Igual voy a tratar de apelar (…) porque la beca Puntaje PSU no es de las mejores, cubre cerca de un millón y algo del arancel y la carrera de la Chile cuesta entre cinco y seis millones”, señala el joven.

A pesar de eso, José Ignacio se encuentra feliz y muy agradecido de sus profesores del liceo. Este sábado el estudiante tuvo la oportunidad de conocer personalmente al alcalde de Puente Alto y le planteó sus inquietudes respecto a su colegio y las cosas que se podrían hacer para poder mejorarlo y así ayudar a los estudiantes.

