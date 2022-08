El Puma Rodríguez rompió en llanto en televisión por este motivo

Entornointeligente.com /

El cantante venezolano José Luis ‘el Puma’ Rodríguez de 79 años es uno de los artistas con mayor trayectoria dentro de la industria musical. Si bien tuvo sus vaivenes debido a su salud y al doble transplante de pulmón que recibió hace algunos años, hoy su salud esta en perfecta condiciones.

Muestra de ello dio anoche en el reality show argentino ‘Canta conmigo ahora’ donde hizo un show sorpresa ante sus compañeros de jurado y ante los televidentes que lo acompañan en este nuevo trabajo cada noche. El Puma Rodríguez salió al escenario en el que se presentan los participantes y dejó helados a todos.

Noticias Relacionadas El Puma Rodríguez tomó el microfono y dijo en medio de un acting: «Mi nombre es José Luis Rodríguez, me confunden con el Puma, pero no sé. En la vida hay jugadores y espectadores, yo decidí ser jugador y ustedes son espectadores y tienen toda la libertad para juzgarme ustedes y los que están en casa. Voy a tratar de hacer una canción de un cantante muy famoso y si se la saben por favor canten conmigo».

Puma Rodríguez. Fuente: instagram @cantaconmigoar De inmediato el Puma Rodríguez entono uno de sus mejores clásicos ‘Agarrense de las manos’ y con esta impecable presentación dejó en claro que su salud está en perfectas condiciones y que sigue siendo el mismo artista que cinco décadas atrás comenzó en la industria musical.

Cuando finalizó el show, el conductor Marcelo Tinelli le dijo: «La verdad que lo que transmitiste ahí fue maravilloso, para mí ( el Puma ) es un maestro. Tenerte en el jurado es inspirador, sos una persona con una juventud eterna, amor increíble, sapiencia permanente, cada palabra tuya es certera, adecuada. Siempre, desde los años que te conozco es ese amor maravilloso y esa entrega en los escenarios».

Puma Rodríguez. Fuente: instagram @cantaconmigoar Allí fue cuando al Puma Rodríguez le corrieron las lágrimas por el rostro y dijo: «Después de lo que me pasó que casi si me voy de cuerpo, decidí dar cada instante amor y cariño a cualquier persona, soy el que pido una foto contigo y no al revés. Me satisface tanto poder entregar un rato de felicidad a la gente, me divierto mucho acá, hace tiempo que no me divertía así, hay cosas cómicas, bonitas y cosas que me llegan al corazón».

