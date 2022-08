El «Puma» presumió de voz en show de talento argentino frente a un jurado y todo (VIDEO)

Entornointeligente.com /

«Tremendo este nuevo participante», presentó Marcelo Tinelli a un costado de la tribuna de los cien jurados de Canta Conmigo Ahora y se divisó en medio del gran escenario la figura del cantante, que lucía un saco rojo y se presentó: «Mi nombre es José Luis Rodríguez, me confunden con el Puma, pero no sé».

Por Infobae

Luego, siguió con su acting: «En la vida hay jugadores y espectadores, yo decidí ser jugador y ustedes son espectadores y tienen toda la libertad para juzgarme ustedes y los que están en casa. Voy a tratar de hacer una canción de un cantante muy famoso y si se la saben por favor canten conmigo». Por si aún quedaban dudas, efectivamente se trataba del Puma Rodríguez, que estuvo un rato del otro lado del juego.

De inmediato comenzó a entonar: «Si quieren venir conmigo. A la tierra de las flores. Si quieren buscar amores. De los que aman de verdad. No dejen que yo me vaya. Con el corazón vacío. No esperan a que haga frío. Para empezar a buscar. El calor de un buen amigo. Que les hable que les quiera. Que una palabra sincera. Pueda las penas callar». Y por supuesto, todos sucumbieron ante el estribillo: «Agárrense de las manos. Unos a otros conmigo. Agárrense de las manos. Si ya encontraron su amigo. Juntos podremos llegar, donde jamás hemos ido».

¿Qué puntaje obtuvo? ¡Cien! No sol Alejandro Paker que nunca aprieta el botón para cantar esta vez lo hizo, sino también Tinelli, que ocupó el asiento del intérprete venezolano de 79 años.

«La verdad que lo que transmitiste ahí fue maravilloso, para mí (el Puma) es un maestro. Tenerte en el jurado es inspirador, sos una persona con una juventud eterna, amor increíble, sapiencia permanente, cada palabra tuya es certera, adecuada. Siempre, desde los años que te conozco es ese amor maravilloso y esa entrega en los escenarios en el programa, cuando no era tan importante el programa también, siempre estuviste», comenzó el conductor su devolución, que tenía más que ver con el artista como ejemplo de vida que como cantante.

Luego le dijo que se animaba a hablar por todos los que hacían el programa al decir que «es un honor» tenerlo: «Para El Trece, para Canta Conmigo Ahora, para el jurado, sos un ejemplo y aprendo siempre al lado tuyo».

Tinelli ocupó el lugar del Puma en el jurado

Luego de los elogios, llegó la reflexión del músico, que pasó por varios momentos complicados de salud que lo marcaron. «Después de lo que me pasó que casi si me voy de cuerpo, decidí dar cada instante amor y cariño a cualquier persona, soy el que pido una foto contigo y no al revés. Me satisface tanto poder entregar un rato de felicidad a la gente, me divierto mucho acá, hace tiempo que no me divertía así, hay cosas cómicas, bonitas y cosas que me llegan al corazón».

El Puma obtuvo 100 puntos en Canta Conmigo Ahora (Fotos: RS)

Asombrado él mismo de no haberse puesto a llorar ante la energía que allí se vivía, explicó: «No es que sea difícil emocionarme sino que tiemblo por dentro viéndolos a ustedes frente a mí y a vos diciéndome esas palabras, siento un profundo amor por este país desde el primer día». De inmediato jurados, conductor y público comenzaron a aplaudir, en uno de los momentos no solo más emotivos de la emisión, sino también más sorprendentes, ya que el cantante ingresó al escenario sin previo aviso.

Quien en la emisión del martes también estuvo al frente fue Cristian Castro, pero para acompañar a una concursante. Lookeado como Elvis Presley cantó con Melodhy Greco, quien sin rodeos se lo había pedido y juntos entonaron «Por amarte así».

