El Puerto tiene asistente de lujo

Quizá es uno de los técnicos nacionales más preparados académicamente, sin embargo, el nombre de Josué Martínez todavía no retumba como el de otros en los banquillos.

Quien hoy en día cumple funciones como asistente técnico de Puntarenas FC estudió en la Universidad de Leipzig entre 2016 y 2017, gracias a una beca.

Por medio de este prestigioso centro de enseñanza, la Federación Alemana de Fútbol le otorgó la Licencia UEFA A y tuvo experiencias en el fútbol del primer mundo.

RODEADO DE ESTRELLAS

Durante su travesía por Alemania, el chuchequero aprendió de grandes figuras de los banquillos mientras realizó pasantías en el RB Leipzig y el Borussia Dortmund, importantes clubes europeos.

En tierras germanas compartió con Thomas Tuchel, antiguo mandamás del Borussia Dortmund, París Saint-Germain y actualmente en el Chelsea; Hannes Wolf, extécnico del Bayer Leverkusen y timonel de la selección alemana sub-19; Roger Schmidt, estratega del Benfica de Portugal; y Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, pero hoy seleccionador de Austria.

«Me enseñaron a ver el fútbol desde otra perspectiva. Me di cuenta que la intensidad y el nivel en Europa, sobre todo el profesionalismo, nos llevan pasos de animal.

Fue una experiencia muy rica, sobre todo compartir con el técnico Hannes Wolf, que en ese momento era el asistente de Thomas Tuchel», recordó en entrevista con DIARIO EXTRA.

En aquellas experiencias Martínez también conoció a futbolistas de talla mundial como Marco Reus, emblemático volante del Dortmund, con quien se tomó una foto para el recuerdo.

OPORTUNIDAD DE ORO

Su buen desempeño en las pasantías le abrió puertas en Alemania. A Martínez le ofrecieron asumir la dirección técnica del FC Eilenburg, equipo que en ese entonces disputaba la tercera división alemana, sin embargo, por un tema familiar rechazó la llamativa oferta.

«Se me presentó una opción, pero por un tema familiar me tuve que venir, sin embargo, no descarto la opción en algún momento de cumplir el sueño de estar allá.

En Alemania a partir de la quinta división es profesional. Se me dio esa opción, pero por un tema familiar tuve que volver. La idea es apenas termine esto (torneo) poder ir a capacitarme allá», comentó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica.

Quien hoy acompaña a Alexander Vargas en el banquillo de Puntarenas FC confiesa que su sueño es primero consolidarse en Costa Rica y posteriormente dirigir en la MLS.

ESPERA SU TURNO

A pesar de sus estudios, Martínez considera que hay dos aspectos por los cuales todavía no le toca el turno de dirigir en la máxima categoría: su edad (35 años) y no haber sido jugador profesional.

«Se me ha complicado muchísimo porque no fui futbolista y porque estoy joven, eso es lo que me dicen. A veces priorizan no tanto la preparación académica, sino otras cuestiones en las que no quiero adentrarme, pero la idea es abrirme camino poco a poco», comentó a DIARIO EXTRA.

Su carrera en el fútbol nacional se resume a la de asistente en Liberia, Guadalupe y Puntarenas, además de técnico del Municipal Garabito en el Ascenso.

Jueves 04 Agosto, 2022

