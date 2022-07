Entornointeligente.com /

La federación Rusa, informó este pasado miércoles las cifras que señalan el aumento de producción de petróleo en los primeros seis meses de este año 2022. Simultáneamente el Reino Unido informa a través del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, este pasado jueves de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, en la que se incluye 1.600 armas antitanques y cientos de drones, en medio del conflicto Moscú-Kiev. Vemos con asombro la irresponsabilidad del Reino Unido, que con la crisis mundial que vivimos donde el más afectado es el eurocentrismo Europeo, la respuesta sea darle más poder bélico a Ucrania, que también se constituye en una víctima más de las locuras de Occidente, independientemente que Ucrania también quiera la destrucción y exterminio del pueblo ruso. Con la sencillez del momento vemos dos visiones a futuro: el pueblo ruso comprometido con la producción y la lucha en contra del hambre, Occidente comprometido con la guerra y la destrucción de pueblos que no se someten a sus caprichos.

El pueblo ruso se defiende de Occidente. Para el Reino Unido, no hay crisis tras la dimisión de Boris Johnson, no ha pasado nada, que lo afecte en este momento, Londres, no tiene problema de: alimentación, de granos, fertilizante, de petróleo, de gasolina y de gas. Su problema es armar a Ucrania, para la guerra para que destruya y extermine al pueblo ruso. Esas posiciones se corresponde con un orden mundial unipolar donde el poderoso domina injustamente al débil, recordemos las acciones criminales en contra del pueblo palestino, apoyada por Occidente. De la manera más vil, el Reino Unido, informa de acuerdo con HispanTV, el nuevo paquete, además, incluirá sistemas de radar contra baterías antiaéreas y 50.000 cartuchos de municiones para la artillería. La escala y la variedad de equipos que estamos proporcionando a Ucrania demuestran la fortaleza de nuestra determinación, en contribuir en ayudar a Ucrania a los fines de derrotar militarmente a la Federación Rusa. Señaló el ministro de Defensa del Reino Unido.

Lo más parecido a un criminal de guerra es el ministro de defensa del Reino Unido cuando dice: Junto con nuestros socios internacionales, habla de Occidente la Casa Blanca, la Unión Europea, Israel y Canadá, nos aseguraremos de que Ucrania, tenga las herramientas, suficiente para derrotar militarmente al pueblo Ruso, agregó, haciendo referencia a las operaciones militares especiales que inició Rusia el pasado mes de febrero.

En una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin; el titular del Ministerio de Energía enfatizó que la producción subió un 3,4% interanual, pese a las sanciones promovidas desde Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) al petróleo. En el sexto paquete de sanciones, promovidas desde la Unión Europea, se acordó el embargue del petróleo ruso. La locura de la Unión Europea en su condición de colonia de la Casa Blanca, de llegar al extremo de vetar antes de final de año, el petróleo que recibe por mar, es decir, el 90% de todo el que le compra a Moscú.

De igual forma, el ministro señaló que, aunque la producción de carbón en el primer semestre de este año, se mantuvo en el mismo nivel, pero que durante el mismo periodo del año pasado, la producción de gasolina y diésel subió 4,5%. Cabe recordar que, las sanciones contra Rusia también afectarán al carbón ruso, el cual será vetado a partir del mes de agosto. Desde el inicio de las operaciones especiales, Ucrania ha recibido «ayuda militar» por parte de diferentes países de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU ); siendo este último el mayor proveedor de armamento.

