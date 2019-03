El pueblo pone y el pueblo quita: Salomón Jara Cruz

Entornointeligente.com / Así como el pueblo tiene el poder de poner a un gobernante, también debe tener la posibilidad de quitarlo. Eso es justo lo que persigue la iniciativa de revocación de mandato , y no la reelección, aseveró el vocero de Morena en el Senado, Salomón Jara Cruz. “¿Para qué tener un gobernante que al año o dos años nadie lo quiere? Sería un perjuicio para el Estado, para el país, para la nación tener un presidente antipopular, que no tiene la aceptación de la sociedad, o terminar con 15 o 20% de popularidad en el país, es un error gravísimo”. En entrevista, el legislador por Oaxaca sostuvo que parte de la resistencia de la oposición a que se apruebe la revocación de mandato consiste en que tienen temor en que no sea sólo el presidente de la República el que someta su continuidad en el cargo a la decisión de los ciudadanos, sino también gobernadores, diputados federales y senadores. Sin embargo, aseveró, es momento de desmantelar al viejo régimen. Aprobar la revocación de mandato no es para este momento. Esta iniciativa es para un nuevo régimen, y un nuevo régimen es democracia, participación, ciudadanía. El político oaxaqueño planteó que, si bien es cierto que hay diversos temas prioritarios en la agenda del Ejecutivo y Legislativo, la aprobación de la revocación de mandato también figura entre los temas clave para esta administración, pues fue un compromiso del entonces candidato a la Presidencia de la República. La revocación de mandato es importante, el artículo 39 de la Constitución establece que el poder dimana del pueblo, y el pueblo en todo momento puede revocar el mandato. Entonces siendo congruentes, hay que ponerlo en la práctica, no lo puede uno dejar en el olvido, es un tema de principios, argumentó. Agregó que a fin de que sea aprobada la minuta que recibió el Senado de su colegisladora, podrían acceder a modificar algunos aspectos con los que los partidos de oposición no están de acuerdo , particularmente lo que se refiere a cambiar la fecha en la que se realizaría la consulta. “Podría quitarse la temporalidad, pero de que la revocación de mandato debe ser, debe ser. No se puede poner como pretexto ‘es que el presidente está en la boleta’”. Jara Cruz confió en que conseguirán la mayoría calificada para aprobar la revocación de mandato a partir del tercer año del gobierno del presidente de la República. Revocación no es reelección El senador de Morena sostuvo que es irrisorio creer que con la aprobación de la revocación del mandato el presidente de México persigue perpetuarse en el poder. Indicó que la semana pasada el mismo presidente firmó un documento en el que se compromete a no reelegirse, lo cual es muestra de la congruencia política del primer mandatario en que sólo estará en el cargo el tiempo que mandata la ley. “Es una actitud política del Ejecutivo, no tiene que haber ningún temor. Es irrisorio, es infantil considerar que la revocación es la reelección, eso no es cierto (…) Es una propuesta que hizo en campaña y siendo congruente tiene que llevar a cabo, sino lo hiciera, los ciudadanos dirían no cumplió su compromiso “. El legislador rechazó que la revocación de mandato sea una ocurrencia del presidente, y dijo, que lo que sí es, es un compromiso de cambiar el marco legal del régimen que permita al pueblo decidir si quiere o no que lo sigan gobernando. Si la gente ya no lo quiere porque lo está haciendo mal, pues lo quitará, pero si dice que está trabajando bien, entonces lo fortalecerá, le dará mayor fortaleza política, que le permitirá continuar con su proyecto, abundó. [email protected] Archivado en: Andrés Manuel López ObradorLINK ORIGINAL: El Economista

