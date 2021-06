El PT del expresidente Lula no quiere la Copa América en Brasil

Entornointeligente.com / El Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, decidió pedir al Tribunal Supremo Federal que prohíba la celebración de la Copa América en Brasil, según anunció este lunes el diputado federal Alexandre Padilha.

“Hablé con la presidenta de nuestro partido, Gleisi Hoffman, y el PT presentará un recurso ante el Tribunal Supremo Federal contra este nuevo absurdo del gobierno de Jair Bolsonaro, que busca realizar la Copa de la Muerte en Brasil”, indicó Padilha en su cuenta de Twitter.

Conversei com a presidenta @gleisi e o PT ingressará no STF contra mais esse absurdo do governo Bolsonaro que busca realizar a Copa da Morte no Brasil. #CopaDoMataMata

— Alexandre Padilha (@padilhando) May 31, 2021

“¡Y nos enteramos de que Bolsonaro autorizó la realización de la Copa América aquí en Brasil! ¿Esto es serio? ¿En medio de la pandemia, la llegada de la tercera ola, riesgo por falta de camas y suministros y con vacunación lenta? ¡Increíble!”, señaló Hoffmann posteriormente por la misma red social.

El gobierno de Bolsonaro aún no se pronunció respecto de la decisión de la Conmebol de que Brasil sea la nueva sede de la Copa América a partir del domingo 13 de junio próximo, a pesar de que la pandemia continúa fuera de control en la mayor parte del país.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com