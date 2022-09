El PSOE pide que el PP no deslegitime a Sánchez: Va al Senado como presidente

Entornointeligente.com /

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha pedido al PP que no «deslegitime» la figura de Pedro Sánchez, después de que este partido haya reclamado que éste comparezca en el Senado como presidente del Gobierno y no en el rol de candidato del PSOE.

«Estamos cansados de oír que el presidente del Gobierno es el candidato socialista, no queremos que deslegitimen su figura. El que comparece aquí es el presidente del Gobierno, no es candidato (…) y es tan legítimo como cualquier presidente del Gobierno de España y no solo los del PP», ha subrayado Granados.

