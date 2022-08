El PSG estaría preparando una nueva bomba en el mercado europeo

Entornointeligente.com /

Pese a que ya varias Ligas han comenzado y otras parten este fin de semana, el mercado europeo se sigue moviendo.

Y el que estaría preparando una «bomba» sería el PSG, que no conforme con Messi, Mbappé y Neymar, buscaría un nuevo atacante .

El elegido sería el delantero del Manchester United, Marcus Rashford . Según apunta el diario L’Équipe’ el elenco francés está dispuesto a ir con todo para firmar al inglés y cerrar una ofensiva de lujo.

Rashford nunca ha terminado de ser el jugador que apuntaba a ser en Manchester y no descartaría una salida para probar suerte en un auténtico equipazo.

El jugador tiene 24 años y ha visto frenada su gran progresión inicial, con apenas 5 goles en 32 partidos la temporada pasada . Además tiene contrato solamente hasta 2023 y las conversaciones estarían avanzadas.

«Sí, queremos un nuevo delantero. El club está trabajando muy duro. No debemos cometer ningún error. ¿Llegará este jugador? No tenemos ninguna garantía al respecto. Sé que el club no fichará por fichar y amontonar jugadores . No puedo confirmar que vaya a llegar un delantero, pero el club está trabajando duro para ello», admitió Christophe Galtier, entrenador del PSG.

El elenco francés ya firmó a Vitinha, Ekitike, Renato Sanches y tiene encarrilado el fichaje de Milan Skriniar en la retaguardia .

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com