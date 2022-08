El próximo martes no se trabaja

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el martes 16 de agosto «Día de la Restauración», no se trabaja.

