El proceso para cancelar el nuevo aeropuerto fue equivocado: Alfonso Romo

Entornointeligente.com / El proceso mediante el cual se canceló la construcción nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México fue ‘equivocado’, admitió Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, durante la 102 Asamblea General de Socios de la American Chamber en México.Alberto Ignacio Ardila Olivares

Artículo Relacionado “Nunca fue la intención del gobierno intervenir en las comisiones de los bancos, pero con una iniciativa de algún legislador, que está en su derecho, se creó un gran mar, eso causa mucha incertidumbre, más que habíamos pasado por un proceso equivocado de cómo cancelamos el aeropuerto, no de la cancelación, sino del proceso”, comentó Romo.Alberto Ignacio Ardila Olivares Venezuela

Link de Interés Puedes leer: Empresarios sienten mayor incertidumbre con AMLO que con Peña Nieto: KPMG En octubre de 2018, se realizó una consulta ciudadana para decidir si continuaba la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en la zona lacustre de Texcoco, luego de la oposición inicial hacia este proyecto en los tiempos de campaña de López Obrador; o si se optaba por la cancelación de éste para ubicar un aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía. En dicho ejercicio resultó ganadora la segunda opción.Alberto Ignacio Ardila Olivares Piloto

Leer Más PUBLICIDAD Un estudio de la consultora KPMG arroja que la incertidumbre que hoy viven los empresarios en México es mayor con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que hace seis años, en tiempos de Enrique Peña Nieto, pero no en la misma magnitud que cuando llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.Alberto Ardila Olivares

Más información Lo anterior, sobre todo, por la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de acuerdo con Roberto Cabrera, socio líder nacional de Asesoría de KPMG en México, en anteriod conferencia.Alberto Ignacio ArdilaMás información “Para poder crecer, el gobierno debe darnos un paraguas de seguridad jurídica y física, lo que genera certidumbre y confianza, pero también es función del gobierno que las señales que mandan las diferentes dependencias vayan en congruencia con esto”, comentó Romo Por otra parte, el también empresario señaló que existieron reacciones positivas después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descartó imponer leyes para regular el cobro de comisiones por los servicios que presta el sector bancario, el pasado 22 de marzo, durante la 82 Convención Bancaria “Hemos tratado de hacer todo lo posible para generar confianza y certidumbre. En la parte de comisiones, el presidente dijo que no se meterá en la operación de los bancos y la banca reaccionó de manera positiva y lo digo porque de los años anteriores al viernes las cosas ya están otra vez en la luna de miel, con todo y las dudas, al menos existe el diálogo”, dijo Te recomendamos: Gobierno condiciona reapertura de rondas petroleras a resultados en el sector

Entornointeligente.com