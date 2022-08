‘El problema no se soluciona con el control de precios’, Guillermo Chapman

Entornointeligente.com /

Se requieren medidas más profundas para resolver el costo de la vida

El exministro de Economía y Finanzas, Guillermo Chapman, insta al gobierno a resolver los problemas estructurales para avanzar hacia el modelo económico del país al que queramos parecernos. Lo que nos hace falta, según nuestro entrevistado, es una meta en común. Antes teníamos un plan de país para recuperar el Canal, después para ampliarlo, pero ahora nos falta ese algo como norte. Si mientras se aplican los subsidios o topes de precios no se discute lo importante, caeremos en una crisis peor a la que ya experimentamos.

El gobierno ha puesto un tope de precio a aproximadamente 18 productos y subsidios a otros 36. ¿Es una medida acertada?

Es un problema de fondo que no se resuelve controlando los precios porque los costos cambian, los gustos cambian. Los que producen una gama de productos, de los cuales uno está controlado, ajustan el precio del resto. Hay una serie de mecanismos. Panamá vivió por 50 años con un control de precios que al final era un chiste. Todo el mundo le daba la vuelta, cuando se eliminó nadie se dio cuenta. De manera que, si esto no tiene un plazo, lo más corto posible de tres meses, y en ese periodo enfrentar un plan profundo de las causas del problema, no se soluciona. Por qué los precios, por ejemplo, de los alimentos, medicamentos y energía eléctrica son tan altos. Eso va a tocar muchos intereses, tanto de empresarios, como de una serie de personas que están en toda la cadena, incluso de funcionarios públicos que se benefician de la situación. La pregunta es si queremos sincerarnos con nosotros mismos y atacar el fondo de los problemas.

¿Cuánto se necesita para lograr asumir los costos del subsidio planteado y de dónde vamos a sacar ese dinero?

La primera tarea es sacar papel y lápiz y poner un valor a eso. Lo que implica subsidiar los productos establecidos, por otra parte, hay que hacer otra tarea de identificar específicamente, no en términos generales, los recortes de los rubros específicos y ponerle números a eso. Tener un presupuesto, de manera que se pueda saber cuánto dinero hay disponible para atacar los problemas y ver qué se puede financiar con eso.

Ahora se ha puesto de moda la palabra ‘modelo económico’, la forma en que queremos llevar adelante ese modelo conlleva un trabajo profundo. ¿Lo que se hace actualmente en la mesa, nos lleva a un modelo económico más equitativo o no?

Es importante explicar qué son los modelos. La gente se está asustando con el término porque ahora están averiguando de qué están hablando cuando se dice que se quiere cambiar el modelo. Los componentes principales de un modelo son quién es el dueño de los medios de producción. Quién es dueño de las fábricas, los comercios, hasta la empresa más pequeña. Eso va desde el gran productor o la empresa más grande hasta el ciudadano común. Segundo, cómo se establecen los precios. En el modelo que teóricamente se llama socialista, que políticamente se ha llamado comunista, el estado es el dueño de todos los medios de producción, de toda la lista, de arriba hacia abajo, se decide qué se va a producir y los precios que tendrán esos productos. Así se producen las grandes distorsiones por el exceso de producción y la escasez de otros. El otro modelo extremo es el que todo está en manos de los privados y hay mucha libertad de hacer. Un modelo extremo de esto último es el de Estados Unidos. A mí no me gusta ninguno de los dos. ¿Cómo nos movemos hacia un modelo? Lo primero que debemos decidir es a qué país queremos parecernos. Cuáles son las características de los países que hay bienestar, un nivel de justicia, servicios, agua, y movernos en esa dirección. Eso implica gastarnos una década sembrando para empezar a cosechar. Eso no se va a resolver en una mesa de diálogo, esa mesa única del diálogo está tocando los síntomas, pero no está profundizando en las causas que tienen raíces profundas. Eso va a hacer crisis y es un engaño total a la población del país. En ‘x’ tiempo esos problemas van a estar haciendo crisis nuevamente y lo que estamos viviendo lo viviríamos repetidamente.

¿Cómo vamos a definir ese modelo con tantos intereses privados e ideologías entremezcladas? No veo que haya disposición de los ‘amiguetes’ de desprenderse de sus intereses…

Es verdad, no he visto ningunas señales, pero yo creo que es responsabilidad de los gobiernos, de los políticos, de lo cual no tengo ninguna esperanza de los que están en el panorama, de educar al país con líderes empresariales que no están en la economía de amiguetes y que entienden que este es un problema serio, de ética nacional y de conveniencia. Atacar esos problemas para vivir en un país que uno esté tranquilo, donde no haya estas tensiones sociales, estas injusticias en la calidad de la vida. En algunos segmentos del gremio privado veo manifestaciones en estos temas, es un inicio.

¿Es una opción para el gobierno subir los impuestos para tener más maniobra financiera?

Políticamente es imposible. Si lo vemos estrictamente como un problema matemático de las finanzas públicas, la respuesta sería sí. Si lo miramos como un problema social y político habría que preguntarnos si la población estaría dispuesta a que le suban un impuesto en este momento.

¿Cómo nos observan las entidades de crédito internacionales y los inversionistas?

Tendríamos que dividir entre dos tipos de inversionistas. Uno es el que compra los bonos y hace préstamos directos que son las instituciones financieras internacionales. Los compradores de bonos que son esenciales para poder cubrir el déficit que consuetudinariamente tenemos todos los años, se guían por las calificadoras de crédito. Las calificadoras se hacen dos preguntas: ¿el gobierno tiene recursos para pagar? Si la respuesta es que sí, hacen las cuentas que elabora el MEF y corroboran. La otra pregunta es si quieren pagar, si la respuesta también es afirmativa, el país tiene grado de inversión. Eso lo están poniendo en una observación más detenida en este momento. Varios de estos agentes calificadores lo han dicho públicamente, ojo con Panamá. O sea que ellos tienen la duda de cómo se va a pagar por esos subsidios.

