El problema en el cuerpo de Kim Kardashian que le quita el sueño esta Navidad

Entornointeligente.com / Kim Kardashian se siente insegura por su problema en la piel (Foto: Instagram kimkardashian) No todo es felicidad ni glamour en la vida de Kim Kardashian, ya que también tiene complicaciones que empañan una de sus más preciadas posesiones: su rostro.

La socialité y reina de los reality shows mostró en un video que, pese a los tratamientos a los que se ha sometido, la psoriasis volvió, pero esta vez a una parte de su frente.

La pareja del rapero Kanye West había logrado exitosamente reducir el padecimiento en sus piernas , pero durante un tutoría para lograr un espectacular look navideño, se sinceró y mostró las marcas en su rostro.

“Pueden ver que tengo psoriasis en mi cara. Me está saliendo en la cara”, dijo ante las cámaras de la revista Vogue de Estados Unidos.

Al parecer las fiestas decembrinas la estresaron, y pidió en el video que “quien sea que me está estresando necesita dejarme en paz”.

Kim Kardashian hidrataba su piel, pero tuvo que mostrar las escamas en su piel. En su cuenta de Twitter escribió este 23 de diciembre, ya preocupada:

Creo que llegó el momento de comenzar con un medicamento para la psoriasis. Nunca la había visto así y en este punto no puedo cubrirla. Se ha apoderado de mi cuerpo Sus seguidores no tardaron en recomendarle cremas, productos y tratamientos para aminorar su problema, pero la psoriasis no tiene cura.

La empresaria fue diagnosticada con este problema de la piel en 2011, aunque hasta 2016 vio las primeras lesiones, que pueden ser escamosas o manchas rojizas.

En sus redes sociales ha abierto su corazón ante la situación: “La psoriasis ha tenido un gran impacto en mi vida desde que me lo diagnosticaron. Después de haberlo padecido durante más de siete años siento que he aceptado su existencia, pero existen momentos en los que todavía me siento insegura”.

En sus redes sociales en ocasiones comparte los avances de la enfermedad en sus piernas (Foto: Instagram kimkardashian) Entre los remedios que ha probado incluyó la leche materna de su hermana Kourtney y tratamientos de cortisona. Debe mantener una dieta baja en ácidos, pero también ha usado productos de belleza basados en algas.

El clan Kardashian no está exento del problema de psoriasis. Es hereditario, y Kris Jenner la padece también, por lo que ella fue la primera en reconocer los síntomas de su hija Kim.

