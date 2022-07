El problema del agua en Caracas es de ingeniería y no puede resolverlo el ciudadano, subraya Monitor Ciudad

Entornointeligente.com /

En Caracas el peor servicio es el agua potable, pero en Táchira y otros estados del occidente del país lo que quita el sueño es la energía eléctrica, señaló este miércoles Jesús Armas, director de Monitor Ciudad.

En otras regiones el problema es el transporte público, que prácticamente ha desaparecido, acotó Armas.

En cuanto al agua no hay mejoría de fondo, solo algo de pintura, porque mientras no haya una inversión grande no será posible hacer reparaciones grandes. Se necesita dinero para hacer mantenimiento, por ejemplo. «El sistema hoy está muy frágil, urge hacer una inversión».

Hace 10 años se podían traer a Caracas 400 litros por persona al día, recordó el analista en entrevista con Unión Radio. Hoy el sistema Tuy funciona al 40% de esa capacidad, y si se suman las pérdidas, las paradas y la mala organización «lo que recibe el ciudadano es muy poco», y debe ser 20% de lo que se recibía.

Hay algunas iniciativas, como los pozos, que en Caracas son una opción limitada, apuntó. «En realidad este es un problema de ingeniería, de inversión», porque el agua hay que traerla de otros estados y eso no puede hacerlo el ciudadano, indico.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com