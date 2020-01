El príncipe Harry llega a Canadá para comenzar su nueva vida

Entornointeligente.com /

Caracas, 21 de enero de 2020. Se ha reunido por fin con Meghan, que estaba en Canadá desde hace días con el pequeño Archie. El príncipe Harry ya está en Vancouver, donde su familia llevaba ya unas dos semanas y donde parece que tienen pensado pasar parte de su tiempo a partir de ahora.

Se pudo ver a Harry bajándose del avión con una mochila al hombro , unas horas después de que Meghan fuera fotografiada dando un paseo por un parque natural con su hijo Archie . Con el pequeño en una de esas mochilas portabebés, Meghan recorrió el Hort Hill Regional, una tranquila caminata en la que la acompañaban también sus mascotas, dos perros cuyas correas llevaba en la otra mano. Con botas cómodas y un gorro para protegerse del frío, la mujer del príncipe Harry estaba muy sonriente, seguramente por la perspectiva de ver de nuevo a su marido, que permaneció en el Reino Unido en medio del revuelo causado por el denominado «Megxit».

Este viaje llega después del discurso más personal e histórico del hijo del príncipe Carlos, unas palabras en las que contó “su verdad” acerca de la decisión del matrimonio de separarse de la Familia Real británica. El nieto de Isabel II abrió su corazón para explicar cómo se siente tras haber tomado esta determinación y se refirió a las expectativas que tiene en esta nueva etapa. “La decisión que hemos tomado de dar un paso atrás, no ha sido a la ligera. Han sido muchos meses de conversaciones, tras muchos años de retos. Y sé que no siempre lo hemos hecho bien, pero llegados a este punto, no había otra opción (…) Pero espero que esto os ayude a entender lo que tenía que ocurrir, que tendré que sacar a mi familia de un lugar que siempre he conocido, para dar un paso en lo que espero que sea una vida más tranquila”.

