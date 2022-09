El Príncipe Carlos da su primer mensaje como REY de Inglaterra tras la muerte de la Reina Isabel

Entornointeligente.com /

Instagram

Tras la inevitable muerte de la Reina Isabel, el Príncipe Carlos da su primer mensaje como futuro Rey de Inglaterra

El Príncipe Carlos da su primer mensaje tras la muerte de la Reina Isabel (Foto: Instagram)

Después de horas muy difíciles en todo el mundo, el Palacio de Buckingham confirmó la muerte de la Reina Isabel a sus 96 años este 8 de septiembre del 2022, poco después de que se confirmara el deterioro de su estado de salud.

A través de redes sociales, el comunicado dijo: «Su Majestad la Reina ha muerto. La Reina murió pacificamente en Balmoral esta tarde. El Rey y Reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresará a Londres mañana».

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Pocos minutos después, el príncipe Carlos, que ya es nombrado, tanto por el Palacio, como por los medios británicos, Rey Carlos, dio su primer mensaje como futuro monarca, pero principalmente como el hijo que llora la pérdida de una muy amada madre:

«La muerte de mi querida Madre, Su Mjestad La Reina, es un momento de gran tristeza para mi y todos los miembros de mi familia», dice. «Lloramos profundamente el fallecimiento de un querido soberano y una muy amada Madre.»

Continuó. «Sé que su pérdida será sentida en todo el país, el Reino y la Commonwealth y por muchas personas alrededor del mundo. Durante este periodo de luto y cambio, mi familia y yo nos sentiremos reconfirtados y sostenidos por el conocimiento del repeto y cariño profundo que mantuvo ampliamente La Reina».

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Gran Bretaña está lista para entrar en 10 días de duelo oficial por la pérdida de la Reina Isabel. A medida que avanzan los preparativos para el funeral, el proceso de ascensión de un nuevo jefe de estado comienza de inmediato.

El príncipe Carlos, de 73 años, ya se llama Su Majestad, el Rey Carlos, aunque el protocolo dicta que se proclame como nuevo monarca al día siguiente de la muerte de la Reina.

Por su parte, las autoridades también pusieron un aviso que confirma la muerte de la Reina a las puertas del Palacio de Buckingham. De hecho, una gran multitud se reunió para leerlo y el personal de Royal Parks comenzó a construir corrales con barreras de metal para controlar al público.

El sitio web oficial de la familia real ahora lleva el mensaje: ‘Reina Isabel II 1926 ※ 2022’ junto con la declaración oficial emitida por el Palacio de Buckingham. Una declaración en el sitio dice: «El sitio web oficial de la Familia Real no está disponible temporalmente mientras se realizan los cambios apropiados».

Que en paz descanse.

Chic Magazine

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com