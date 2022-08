El príncipe Carlos crea su propio perfume

Entornointeligente.com /

El heredero al trono británico, el príncipe Carlos, lanzó al mercado su propio perfume llamado Highgrove Bouquet, cuya fragancia está inspirada en el olor del jardín de su casa de campo condado de Gloucester. El producto final ingeniado por este personaje de la realeza fue producido por la casa Penhaligon , una de las perfumerías más veteranas de Reino Unido, y quienes deseen disfrutar de este aroma deben cancelar un aproximado de 200 euros para adquirir el pequeño frasco.

Es importante destacar que el 10% de las ganancias obtenidas por este perfume irán destinadas a una recaudación de fondos que cubre las fundaciones del príncipe dedicadas a brindar ayuda a los más necesitados. De acuerdo a la descripción de la fragancia en su página web se dice lo siguiente: «Highgrove Bouquet es un nuevo aroma inspirado y creado con el príncipe de Gales, en parte en homenaje a los fragantes veranos en los jardines de Highgrove (…) Un estallido fresco de cálida energía abre el baile con lavanda y geranio. A medida que aparecen notas florales y empolvadas, un manto de delicadas flores amarillas parece llenar el aire, y la mimosa y el nardo aportan profundidad y longevidad. La base relajante es una mezcla de maderas de cedro y raíz de orris».

Cabe destacar que el príncipe Carlos lleva aproximadamente cuatro décadas cuidando sus jardines y por el empeño que le coloca a cada detalle, entre los meses de abril y octubre el heredero permite que el resto de las personas visiten este espacio a modo de distracción. Hasta le creó una web propia a este espacio, en la cual comentó: «Una de mis grandes alegrías es ver el placer que el jardín puede provocar en sus visitantes y que todo el mundo parece encontrar en ellos algo especial».

Dentro de estos jardines que sirvieron de inspiración para la creación del perfume, también se encuentra una granja orgánica en el que el príncipe Carlos produce diferentes alimentos para la venta en mercados como Waitrose. De hecho, en el 2020 aprovechó para lanzar su propia ginebra orgánica elaborada a base de las plantas que se cosechan en su jardín.

