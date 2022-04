El principio de la institucionalidad, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Entornointeligente.com /

La institucionalidad se refiere a los valores, principios, estructuras colectivas, etc., que permiten el normal desarrollo de la sociedad, pero también corresponde al estado de derecho y a la separación de poderes, para que el Estado pueda funcionar en beneficio de los ciudadanos. En consecuencia, podemos afirmar que en Venezuela no existe institucionalidad en el Estado, cuya raíz fue la farsa electoral de mayo de 2018, que ha permitido a Nicolás Maduro usurpar el poder y a la falta de independencia de los poderes públicos que se genera de la propia usurpación. La historia la conocemos todos. Al no existir un presidente de la república electo como pauta la constitución, Juan Guaidó, quien encabezaba la legítima Asamblea Nacional, se juramentó en el cargo ante el pueblo el 23 de enero de 2019, amparado en el artículo 333 de la carta magna (por lo tanto, no se autoproclamó).

Los partidos políticos forman parte de la institucionalidad. Y como tal, son las instituciones que deben darle el valor a la futura democracia que hoy se está construyendo desde Voluntad Popular para la sociedad venezolana. Y estamos conscientes que en la medida en que continúe su proceso de evolución, se constituirá en la institución que los venezolanos requieren para impulsar esa Nueva Democracia que hoy es impostergable y necesaria.

Desde Voluntad Popular Gremios estamos enfocados en ello. Uno de los objetivos será diseñar una novedosa institucionalidad, donde los ciudadanos participen, deliberen y lleguen a los acuerdos en el proceso y en su modelo de gobernabilidad, con la finalidad de acercar al gobierno y al gobernante a los ciudadanos. Estamos hablando de una propuesta al país que, por supuesto, en su contenido tenga como norte cumplir con nuestra meta de la Mejor Venezuela, el mejor estado, el mejor municipio, parroquia y comunidad. Todo con base en una democracia que se apoye en el contexto de la institucionalidad, para que los deberes y derechos se impongan como resultado de la calidad de democracia que vamos a construir, lo que permitirá consolidar y hacer realidad nuestro paradigma de «todos los derechos para todas las personas».

En la Asamblea Nacional de Activistas de Voluntad Popular Gremios, presentamos un adelanto de algunas consideraciones, contenidos conceptuales y situacionales de tácticas y estrategias de política nacional, para ir ordenando ideas que puedan complementar el plan, los proyectos y los programas de la futura conducción política de nuestra organización, una vez cumplido el proceso de renovación y legitimación de sus autoridades, el cual se encuentra en pleno desarrollo y en el que se respetará la voluntad de los activistas de Voluntad Popular y los consensos bien entendidos.

En este sentido, la misma ANA del sector Gremios de VP, fue propicia para exponer en este primer enfoque la tesis que estamos preparando para el próximo Congreso de Ideas de nuestra tolda política, para definir en colectivo lo que la prospectiva histórica nos exige para seguir avanzando.

Para el cambio de rumbo en el país, fundamental es el ejemplo dado por Barinas en las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021 y del 9 de enero de este año. Barinas, con el liderazgo de Freddy Superlano de Voluntad Popular, ha emergido como las islas volcánicas en el ideario nacional. Así lo perciben los ciudadanos. Es el cómo de lo que debe hacerse en todo el territorio nacional llegado el momento de las elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional justas, transparentes y verificables que nos deben y que promueve el Movimiento Salvemos a Venezuela. Si se logró en Barinas, es nuestro deber repetirlo en todo el país.

Hoy reiteramos nuestro reconocimiento a Leopoldo López, como líder impulsor, inductor y activista de la fundación de nuestra organización política, que está llamada a la grandeza. A quienes nos toque la responsabilidad de continuar sosteniendo las riendas de Voluntad Popular, conjuntamente con los mejores profesionales, técnicos, empresarios, comerciantes, etc., tenemos el deber de construir un liderazgo corporativo que impulse la Unión Nacional, así en mayúsculas, porque se trata de la unión política, social o del pueblo y de movilización y acción, para lograr estimular el diálogo nacional.

Otros podrán hacer una pausa y dejar lo que se puede hacer hoy para mañana. En Voluntad Popular nada ni nadie nos detendrá en nuestro camino hacia la paz, la libertad y el progreso.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015;expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, VP.

LINK ORIGINAL: La Patilla

