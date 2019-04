Entornointeligente.com / ‘Lithium-Ion Batteries: A Machine-Generated Summary of Current Research’ es el primer libro creado por una inteligencia artificial. Utilizó métodos de aprendizaje automático hasta crear un extenso resumen sobre baterías de litio. La editorial académica Springer Nature ha publicado Lithium-Ion Batteries: A Machine-Generated Summary of Current Research , el primer libro creado por una inteligencia artificial . Es importante mencionar que la IA no escribió el contenido. En realidad, se encargó de elaborar un resumen de artículos previamente publicados . Incluyó citas, enlaces a fuentes y referencias. La IA usó aprendizaje automático para conocer del tema de baterías La inteligencia artificial se apoyó en técnicas de aprendizaje automático para cumplir su propósito. Analizó contenido de publicaciones relevantes, aprendiendo lo necesario para después hacer una selección automática de artículos en la plataforma SpringerLink. Christian Chiarcos , profesor de Lingüística Computacional Aplicada (ACoLi) de la Universidad de Goethe, fue el responsable del proyecto. “Esta publicación nos ha permitido demostrar hasta qué punto los desafíos de las publicaciones generadas por máquinas se pueden resolver cuando expertos en edición científica colaboran con lingüistas informáticos”, aseguró Chiarcos. Afortunadamente, la editorial británica lo ha puesto disponible para todo el público de manera gratuita. Puedes descargarlo en el siguiente enlace , ya sea en formato PDF o epub. Claro, el texto utiliza términos muy técnicos apropiados a su campo, pero no deja de ser interesante poder apreciar el trabajo de una IA. La práctica podría permitir que la publicación científica evolucione hacia una nueva era El suceso es importante, pues tal y como señala Henning Schoenenberger de Springer Nature, esta práctica podría permitir que la publicación científica evolucione hacia una nueva era . Según señala, se han publicado 53.000 artículos sobre baterías de litio en los últimos tres años. Crear un resumen que ofrezca lo más relevante en una misma publicación es algo muy positivo para la comunidad científica. Schoenenberger afirmó que “este método permite a los lectores acelerar el proceso de consumir la literatura de un campo de investigación determinado en lugar de leer cientos de artículos publicados”, y agrega: “Al mismo tiempo, si es necesario, los lectores siempre pueden identificar y hacer clic en la fuente original para profundizar y explorar más del tema”. Dínamo Dínamo es el nuevo podcast de Hipertextual donde hablamos, discutimos, analizamos y nos obsesionamos con Apple. Suscríbete Ikea y Sonos anuncian sus primeros altavoces conectados para el hogar Los creadores de Westworld se unen a Amazon para crear series en exclusiva Xiaomi lanzará en España sus auriculares inalámbricos Mi AirDots Los animales que enseñaban computación Julianne Moore se suma a Apple TV+ y progatonizará ‘Lisey’s Story’ de Stephen King

