El primer golazo de Luis Sinisterra con Leeds

El futbolista colombiano Luis Fernando Sinisterra marcó este miércoles 24 de agosto su primer gol con la camiseta de Leeds United.

Sinisterra abrió el marcador en el duelo contra Barnsley por la segunda ronda de la Carabao Cup.

El colombiano logró su primera anotación con el equipo de la Premier League en el minuto 21 después de recibir la pelota tras un rebote. Sinisterra no perdió tiempo para controlar el esférico, adicionalmente dejó a un rival en el camino para acomodarse y sorprender con un potente disparo de media distancia.

Posteriormente, Leeds aumentó su ventaja gracias a la anotaciones de Mateusz Klich, quien registró doblete, primero al minuto 32 desde el punto penal y luego al 56′.

Barnsley en el 35′ a través de Mads Juel Andersen.

Sinisterra goal v Barnsley #LUFC #SINISTERRA pic.twitter.com/PL3IEbSImt

— Niran (@niran_duke) August 24, 2022

🇨🇴 A first goal for this man, @LUFC fans! #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/AyACb43Noq

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 24, 2022

GGGGGGOOOOOAAAAALLLLLL!!!! pic.twitter.com/AYiDB0Hmmh

— Leeds United (@LUFC) August 24, 2022

