“El presidente debe ir a Cali”, dice Coalición de la Esperanza

Entornointeligente.com / El excandidato presidencial Sergio Fajardo, parte de la Coalición de la Esperanza y quien se reunió este viernes con el presidente Iván Duque, invitó al mandatario a visitar Cali, reconociendo a la ciudad como el gran símbolo de las protestas en medio del Paro Nacional.

“La Coalición de la Esperanza terminó la reunión con el presidente reiterando que somos capaces de dialogar y respetar las diferencias.En particular, insistí en algo: hay que escuchar las voces de aquellos que no tienen espacio para venir acá, que no están en Bogotá, que están manifestando que no tienen dolor”, dijo el exgobernador de Antioquia.

Lea también: Coalición Esperanza se reunió con Duque e incentivó diálogo con Comité del Paro

Añadió: “le propuse al señor presidente a ir a Cali, que es el símbolo de lo que está pasando en el país. Ir a Siloé, convocar a jóvenes que no tienen ningún tipo de esperanza, a organizaciones, a representantes de pequeñas y medianas empresas. Esas personas que tienen miedo y que pueden convertir ese miedo en rabia”.

Lea también: Lento abastecimiento de combustible en solo 4 estaciones en Cali, hay filas de horas

El próximo lunes comenzarán las discusiones entre el Gobierno y los representantes del Comité del Paro Nacional. El representante del ejecutivo será el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Aún no se confirma la presencia del presidente Duque.

Hay que escuchar las voces de quienes no tienen la oportunidad de venir a Palacio. El presidente debe ir a Cali, que es el símbolo de lo que está sucediendo, convocar a jóvenes, grupos comunitarios, empresarios y otras personas. Hay que escuchar. Más diálogo con la calle. pic.twitter.com/izYoKkg4zY

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 7, 2021

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com