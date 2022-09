​El presidente de Perú declara ante la Fiscalía por presunto plagio de su tesis

Entornointeligente.com /

Según medios locales, Castillo evitó responder las preguntas de la fiscal, pero negó haber incurrido en ningún acto de corrupción

El presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró este jueves y de forma imprevista ante la fiscal que lo investiga por presunto plagio en la tesis de maestría que elaboró ​​junto a su esposa, Lilia Paredes, para obtener una maestría en la Universidad César Vallejo. El mandatario ingresó a la sede del Ministerio Público de Lima alrededor de las 13.45 hora local (18.45 GMT) y se apartó unos 45 minutos después, sin dar declaraciones y custodiado por su seguridad. La diligencia, que fue anunciada horas antes por su abogado más mediático, Benji Espinoza, estuvo a cargo de la fiscal provincial especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca, Nury del Rosario Marín, quien se desplazó con ese fin hasta la capital del país . Según medios locales, Castillo evitó responder las preguntas de la fiscal, pero negó haber incurrido en ningún acto de corrupción. «El presidente le ha dicho a la fiscal que nunca ha hecho un cobro ilegal, no lo hace y no lo hará jamás. Ha subrayado, además, que una vez que se acopie todos los elementos él va a aclarar y explicar punto por punto» , dijo Espinoza al periódico Perú21 sobre la declaración del mandatario. Por este caso, Castillo está siendo investigado por la presunta comisión de un plagio agravado y cobro indebido en agravio del Estado, pues la versión fiscal sostiene que el mandatario otorgó pagos a terceros para elaborar la tesis de maestría. En mayo pasado, la Universidad César Vallejo aseguró que el trabajo académico del mandatario y su esposa, ambos maestros de profesión, presiente su «aporte de originalidad». El centro de estudios aclaró en aquella ocasión que el porcentaje de similitud de la tesis con otros trabajos anteriores era del 43 %, un valor que no invalida la investigación por estar dentro de los trastornos permitidos. A fines de junio, sin embargo, un programa periodístico reveló que la universidad admitió ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que la tesis del mandatario alcanza un 86 % de similitudes con exclusiones y del 96 % sin exclusiones en las 27 páginas que contiene el marco teorico. Esta es la segunda vez en esta semana que Castillo acude ante el Ministerio Público, pues el jefe de Estado declaró el lunes pasado por dos de los cinco casos que tiene abiertos en su contra la fiscal general, Patricia Benavides, quien lo investiga preliminarmente por delitos de corrupción presuntamente cometidos durante su mandato, que arrancó en julio del año pasado.

