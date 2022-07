El premio mayor de Mega Millions supera los US$ 500 millones

Entornointeligente.com /

Argentina: hombre gana 4 millones de dólares en la lotería 1:00 (CNN) — El premio mayor de Mega Millions ha aumentado a más de US$ 500 millones después de que nadie sacara los seis números ganadores el viernes por la noche.

El próximo sorteo es el martes y el premio mayor será de al menos US$ 530 millones, o unos US$ 304,7 millones en efectivo, según los organizadores de la lotería. Esto lo ubicaría en el octavo lugar entre los premios mayores de Mega Million de la historia.

Los números ganadores del viernes fueron 8, 20, 26, 53, 64, más el Mega Ball dorado 15, según el sitio web de la lotería. El premio mayor estimado fue de US$ 480 millones, o alrededor de US$ 276 millones en efectivo.

Hubo algunos ganadores. Un boleto comprado en California coincidió con las cinco bolas blancas y 28 boletos coincidieron con las cuatro bolas blancas y el Mega Ball.

Según la lotería, se vendieron un total de 1.423.423 boletos ganadores en todos los niveles de premios.

La última vez que se ganó un premio mayor de US$ 20 millones fue el 15 de abril, y desde entonces ha habido más de 15,5 millones de billetes ganadores en todos los niveles de premios, incluidos 25 con un valor de US$ 1 millón o más, según la lotería.

Solo se ganaron otros tres premios mayores en 2022: un premio de US$ 426 millones en California el 28 de enero, US$ 128 millones en Nueva York el 8 de marzo y US$ 110 millones en Minnesota el 12 de abril.

Aunque tus probabilidades de ganar el premio mayor de Mega Millions son de 1 en 302.575.350, ya sabes lo que dicen, no puedes ganar si no juegas.

