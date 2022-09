El precio del bitcoin vuelve a provocar un «miedo extremo» en el mercado

Entornointeligente.com /

1 de septiembre de 2022.-

Este 31 de agosto, el sentimiento de «miedo extremo» se apoderó del mercado del bitcoin , luego de perder el soporte de los $20.500 , indicando el posible comienzo de un movimiento bajista.

El índice de miedo y avaricia es una herramienta que ayuda a analizar las emociones que predominan en el mercado de criptomonedas , desde la perspectiva del sentimiento , indicando si existe temor o codicia entre los inversionistas.

Lo más probable es que el precio del bitcoin tenga un movimiento alcista, sostiene TradingLatino Este índice se construye en una escala simple que va de 0 a 100 . Entre de 0 y 25 el mercado está en miedo extremo, mientras que de 75 a 100 existe una avaricia extrema . El mercado del bitcoin alcanzó este nivel a finales de noviembre cuando registró su máximo histórico de aproximadamente $69.000.

El precio del bitcoin está peligrando en los $20.000

Desde hace varias semanas el índice de miedo y avaricia estuvo situado en 27, es decir en el nivel de «miedo». Sin embargo, el día de hoy cambió a «miedo extremo» alcanzando los 22 puntos. Esto quiere decir que los inversores no están contentos con un precio del bitcoin oscilando los $20.000.

El precio del bitcoin cayó 6% hasta los $20.500 tras declaraciones de la FED

En estos momentos la mayoría de los indicadores en temporalidades diarias muestran que el movimiento actual es bajista, mientras que otros están comenzando a cambiar mostrando la posibilidad de un impulso alcista, así lo sugieren analistas como Trading Latino o Scott Melker , mejor conocido como The Wolf Of All Street .

Ver noticia completa en: https://morocotacoin.news/precios-y-predicciones/el-precio-del-bitcoin-vuelve-a-provocar-un-miedo-extremo/

LINK ORIGINAL: Aporrea

