El precio de los alimentos aumentó 16% en una semana

La inestabilidad en el mercado cambiario que se registró hace una semana impactó en el precio de los alimentos, cuyo valor aumentó 16% en los últimos siete días, reseñó Prensa de Lara | María B. Jordán.

Cuando se habla del kilo de azúcar, este tuvo una subida del 3%, el punto es que en tan sólo una semana pasó de costar Bs. 10 a Bs. 10.30 en algunos chinos y supermercados de la ciudad, lo que se traduce en que el poder adquisitivo sigue mermando; mientras que el kilo de pasta fue el artículo con mayor alza en su costo, pasando de Bs. 9.16 a Bs. 14, lo que implica un 16%.

«En mi caso el salario se redujo», dijo Argenis Aguilar, quien es docente, agregando que ya no puede comprar los mismos productos que antes, siendo los más costosos las proteínas como el pollo y la carne, que en ocasiones no está en la lista principal porque pueden superar los Bs. 56.La gente teme que con el pasar del tiempo con su salario no pueda comprar ni siquiera los productos básicos y tengan que limitarse sólo a comer arroz, pasta y granos, tomando en cuenta que los demás están cuesta arriba.

Para dar detalle sobre los precios de esta semana, un kilo de arroz se puede ubicar en Bs. 8, mientras que el medio de lenteja en Bs. 10 y la caraota que es la más buscada en Bs. 9, también el medio kilo.

En cuanto al medio cartón de huevos se puede conseguir en los supermercados en Bs. 19 y en algunos casos más costoso, lo cierto es que la gente sigue buscando lo que se adapte a su bolsillo.

