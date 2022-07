El portazo del Servel al Gobierno: negó sello de verificación a propuesta de nueva Constitución para desmentir fake news

Entornointeligente.com /

Por encargo del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, la división Jurídica de la cartera contactó al director nacional del Servel, Raúl García, para consultarle si el organismo podía elaborar un sello que estuviera presente en la propuesta de nueva Constitución que permitiera reconocer si efectivamente el texto correspondía al erigido desde la Convención Constitucional. Esto, como un método para combatir las fake news. La situación fue discutida por la entidad y llegaron a la determinación de que no tenían la facultad para hacerlo y que excedía sus atribuciones, por lo que desechó la solicitud del Gobierno. Desde Segpres manifestaron que «es de máximo interés del Ejecutivo y así además ha sido mandatado, que los chilenos y chilenas voten de forma informada y con el texto real, especialmente considerando la información falsa que ha circulado». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Hace algunos días, la división Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encargada por el titular de la cartera, Giorgio Jackson, se contactó con el director nacional del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, para preguntarle -según fuentes del organismo-. si es que el Servel podía visar la propuesta de nueva Constitución.

Según informa La Tercera , la finalidad de la consulta del Gobierno era que, de alguna forma, todos los textos difundidos tuviera un sello que garantizara que efectivamente correspondía al erigido desde la Convención Constitucional.

La situación fue discutida durante las últimas reuniones del consejo directivo del Servel -compuesto por cinco integrantes-, para dirimir si acogían o no la solicitud del Ejecutivo. No obstante, en la instancia se llegó a la conclusión de que el organismo no tenía dicha facultad y que excedía sus atribuciones, por lo que desechó la solicitud del Gobierno.

La Tercera conversó con miembros del Servel, quienes sostuvieron que la idea de La Moneda era que con dicho sello el organismo contribuyera a reducir las fake news. Esto, en el escenario de la campaña de Chile Vota Informado que se encuentra impulsando el Ejecutivo para difundir la propuesta de nueva Constitución para combatir la desinformación en torno a la Carta Fundamental.

A raíz de esto, desde Segpres indicaron que, «en su deber de asegurar que los y las ciudadanas accedan a información veraz sobre la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada, el Gobierno se ha encargado de buscar todas las formas de garantizar la máxima difusión del texto. En ese sentido, se le consultó al Servel si el organismo también podía poner la propuesta que elaboró la Convención Constitucional a disposición de la ciudadanía».

«Es de máximo interés del Ejecutivo y así además ha sido mandatado, que los chilenos y chilenas voten de forma informada y con el texto real, especialmente considerando la información falsa que ha circulado», sentenció.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com