El Porsche 911 GT3 RS se viste del Carrera RS 2.7

Los 20 coches más rápidos del mundo para rozar los 500 km/h Las 10 marcas de coches más valoradas en Estados Unidos Porsche reveló su 911 GT3 RS 2023 en Monterey durante la Semana del Automóvil celebrada la semana pasada. Ahora, solo dos días después, la compañía ha revelado una edición especial exclusiva para el mercado estadounidense. Llamado paquete «Tribute to Carrera RS» , este ejemplar tiene un montón de opciones de personalización que son posibles gracias al programa Exclusive Manufaktur de Porsche, que permite a los usuarios personalizar sus coches a su gusto más allá de la hoja de opciones estándar.

Porsche

Homenaje a todo un icono El coche de las imágenes tiene un estilo único para rendir homenaje al primer Carrera RS 2.7 , con un acabado en blanco y un montón de detalles en Python Green, incluso en los gráficos y las llantas de aluminio forjado. También hay toques más sutiles, como los logotipos «RS» en las placas laterales del alerón y los umbrales de las puertas «Carrera RS». Los pilotos traseros incluso vienen con un anillo exterior en blanco, eliminando así el color rojo, una opción solo disponible con el programa Exclusive Manufaktur.

Porsche

«Estados Unidos es el segundo hogar del 911 y un homenaje especial para nuestro mercado. Es la forma perfecta de celebrar el 50º aniversario del 911 Carrera RS 2.7. A muchos de nosotros nos encanta el RS original de 1972. Queremos crear una experiencia que combine opciones exclusivas en el nuevo GT3 RS, junto con un conjunto especial de artículos. Será una emocionante manera de rendir tributo al linaje del RS. Se trata de un proyecto vivo en sus primeras etapas, creado por entusiastas para entusiastas, un esfuerzo coordinado de nuestros colegas de Zuffenhausen, Flacht y nuestro equipo en América . Las ideas y los conceptos son realmente emocionantes y nos estamos divirtiendo mucho desarrollándolo. Todos nosotros estamos deseando compartir con vosotros más detalles dentro de poco», señala Kjell Gruner, presidente y director general de Porsche Cars Norteamérica (PCNA).

Porsche

Sin cambios bajo el capó Al igual que el GT3 RS estándar, los ejemplares Tribute to Carrera RS obtendrán un motor bóxer de seis cilindros de 4.0 litros que genera 525 caballos de potencia gracias a una línea roja fijada en las 9.000 rpm . El par llega a las ruedas traseras a través de una caja de cambios PDK de siete velocidades. Gracias a los nuevos elementos aerodinámicos, la carga total alcanza un máximo de 860 kilos a 285 km/h. También hay aerodinámica activa por primera vez, lo que permite al conductor aprovechar al máximo los paneles de la carrocería específicos del modelo, así como su espectacular alerón trasero.

Porsche

Porsche

Porsche dice que el paquete «Tribute to Carrera RS» tendrá disponibilidad limitada , pero no dice si la versión tendrá un número de producción establecido. Teniendo en cuenta que un GT3 RS normal puede superar los 250.000 euros, sospechamos que este paquete no será nada barato. Se espera que las entregas comiencen esta próxima primavera.

Porsche

Borja Díaz

