El político Andrés Eloy Blanco (Cumaná 6-8-1896 â» México 21-5-1955) / Por Rafael Ángel Terán Barroeta

En homenaje al 126 aniversario del natalicio del Dr. Andrés Eloy Blanco Meaño

II

Andrés Eloy Blanco, por su presunta vinculación con los sucesos del año 1928, es detenido y llevado a la Rotunda el día 24-10-1928. Su periódico clandestino sigue apareciendo, continuó bajo la redacción de su hermana Rosario. El 19-10-1929, es ingresado a la prisión del Castillo Libertador, en Puerto Cabello, hasta el 31-12-1931, cuando es trasladado allí mismo en Puerto Cabello a la cárcel de «Corrección» hasta el 11-3-1932, luego enviado confinado a Timotes hasta el 1-7-1932; allí, le fue autorizado continuar su confinamiento en Valera, donde se radicó con su madre y algunas hermanas. El 24-9-1932, escribe su primera nota editorial «Voces de la Voz», para el periódico «La Voz de Valera»; continuará escribiendo hasta el 25-2-1933. Inicialmente sus artículos aparecen sin firma. El día 7-4-1933, su madre Dolores Meaño de Blanco recibe en Valera un telegrama del General Gómez: «Hoy he resuelto dar mi autorización para que su hijo Andrés Eloy pueda pasar a Caracas, porque creo que ya estará convencido, y que no la hará sufrir más. De usted, Juan Vicente Gómez» . El 12-4-1933, sale con su madre y sus hermanas, desde Valera con destino a Caracas.

El 17-12-1935, falleció en Maracay el General Juan Vicente Gómez. Se encargó al día siguiente, por disposición constitucional, el Ministro de la Defensa General Eleazar López Contreras, quien es ratificado por el Congreso el 31-12-1935 como Presidente Constitucional, hasta el 19-4-1936. La primera medida del General López Contreras, fue decretar la libertad de los presos políticos y el retorno al país de los exiliados, e invita a todos los sectores políticos a formar parte de su gobierno.

Andrés Eloy, aprecia una esperanza de cambio político; elabora y suscribe el 18-12-1935, como firmante N° 1 , un manifiesto público conjuntamente con 136 firmantes, publicado en El Heraldo el día siguiente, dirigido al Presidente López Contreras: «Los venezolanos de buena fe esperamos que la personalidad del general López Contreras, como representante del ejército nacional y encargado de la Presidencia de la República, sea en los actuales momentos la de mayores garantías y seguridades para obtener de su actuación política directiva, la preparación de cuanto es necesario y urgente para llevar al pueblo venezolano a la consecución de sus más elementales aspiraciones» . En el manifiesto, se demandaba: libertad de expresión, democracia mediante el sufragio, reformas educativas y sanitarias, buen entendimiento entre civiles y militares, y garantías para la actuación política.

El país se conmociona políticamente, ocurren protestas populares a nivel nacional, con saqueos a las propiedades de los funcionarios gomecistas. Andrés Eloy Blanco, prestó su apoyo al gobierno del General López Contreras y ocupó un alto puesto en el Ministerio de Obras Públicas a cargo del ingeniero Tomás Pacanins: Jefe de Servicio del Gabinete Ministerial. Encontrándose en funciones, solicita autorización para arrojar al mar, más de catorce toneladas de grillos y cadenas que se encontraban en el Castillo Libertador, en Puerto Cabello. López Contreras, aprueba la petición, siendo designado para pronunciar su histórico discurso en febrero de 1936. El acto fue presidido por el Ministro de Obras Públicas, con masiva asistencia de público y autoridades regionales; allí, Andrés Eloy expresó: «Hemos echado al mar los grillos de los pies. Ahora, vayamos a la escuela a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza, porque la ignorancia es el camino de la tiranía. Hemos echado al mar los grillos en nombre de la Patria. Y enterraremos los de la Rotunda.»

El periodista norteamericano Tomas Rourke, reseñó así el acontecimiento: «En la orilla un hombre habla al pueblo. Es joven y parece viejo. Es delgado y moreno, de carrillos hundidos y elevada frente y tiene los ojos sumidos y ardientes de un poeta y fanático. Sus tobillos están marcados con cicatrices y sus pulmones casi consumidos. Es Andrés Eloy Blanco, que terminó sus palabras a sus compatriotas así: ¡Hemos arrojado los grillos al mar! ¡Maldito sea el hombre que llegara a fabricar nuevos grillos y a colocar un anillo de hierro sobre la carne de un hijo de Venezuela!».

El 25 de abril de 1936, el General López Contreras fue electo por el Congreso, para el nuevo periodo 30-6-1936/ 5-5-1941. El escritor Rómulo Gallegos fue nombrado Ministro de Instrucción Pública. En agosto 1936, Andrés Eloy, asume el cargo de Inspector General de Consulados, al cual renuncia en febrero de 1937.

En 1936, había comenzado la creación de los partidos políticos; entre ellos el Movimiento de Organización Venezolana (ORVE), liderado por Mariano Picón Salas y Alberto Adriani. Sus militantes eran entre otros: Joaquín Gabaldón Márquez, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, J.J. González Gorrondona, Gonzalo Barrios y Andrés Eloy Blanco, quien intervino en el primer mitin del partido en el Circo Metropolitano, en el cual dirigiéndose al personaje de su creación «Juan Bimba», le dice: «Ten fe en nosotros, que estamos en la vela de tus cicatrices, heridos de tus dolores, clavados en tus cruces, jugados a tu carta y embarcados en promesa solemne con la esperanza o la angustia de tu destino» . Andrés Eloy, fue el redactor del editorial de los siete primeros números del periódico ORVE. Era un partido donde cohabitaban liberales con socialistas. En 1937, en compañía de amigos de los disueltos partidos ORVE y PDN, funda «Acción Municipal», un partido distrital para participar en las elecciones del Concejo Municipal en el Distrito Federal, en las cuales participó el 30-6-1937, resultando electo Concejal por la parroquia San José.

Electo Presidente del Concejo Municipal el 4-4-1938

El 27-12-1937, se instaló en Caracas, la Asamblea Constitutiva del Partido Demócrata de Venezuela, cuyo directorio nacional quedó integrado por: General José Rafael Gabaldón, Presidente, Dr. Andrés Eloy Blanco, Primer Vicepresidente; Dr. Julio Alvarado Silva, Segundo Vicepresidente. Formaban parte del directorio, entre otros: Juan Pablo Pérez Alfonzo, Carlos Eduardo Frías, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Héctor Guillermo Villalobos, Luis A Pietri. Este partido era considerado por el gobierno como una especie de caballo de Troya de los partidos clandestinos ilegalizados: PDN y partido comunista. Por lo tanto, el gobierno no legalizó al partido del General Gabaldón.

Una sentencia de la Corte Suprema, había anulado las elecciones de 1937 y fueron convocadas otras que se realizaron el 11-12-1938, en las cuales volvieron a triunfar los candidatos opuestos al gobierno; entre ellos Andrés Eloy Blanco candidato por la parroquia Sucre por el PDN (Partido Democrático Nacional, de Rómulo Betancourt). Continuó la organización de partidos, para intervenir en la lucha política.

El 28-2-1939, el Concejo Municipal de Caracas designa a Andrés Eloy como Diputado al Congreso Nacional. El 28 de abril de 1941, es electo por el Congreso, el General Isaías Medina Angarita, como Presidente Constitucional de la República.

El 11-5-1941, un grupo de dirigentes del ilegalizado partido PDN, se reúnen en los Estudios Ávila en Prado María, Caracas, para constituir el partido Acción Democrática. Ese día Andrés Eloy, escoge el color blanco, como color emblemático del partido; años después dijo: «Me incliné por el blanco, porque es un color único, inconfundible; hay muchos tonos de verde, de amarillo, rojo, de morado, pero un solo blanco; es el símbolo de la pureza y la honestidad y además porque ese es mi apellido» . Los fundadores del partido, realizan los trámites de ley para la legalización del partido «Acción Democrática», lo cual ocurrió el 29 de julio de 1941, realizando su acto público inaugural el 13-9-1941, en el Nuevo Circo de Caracas, con discursos de: Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt y Ricardo Montilla. Andrés Eloy Blanco, también es autor de la letra del Himno de Acción Democrática.

El 19-1-1943, Andrés Eloy, es reelecto Diputado al Congreso Nacional.

El 15-4-1943, el Presidente Medina Angarita, gira instrucciones a los Presidentes de Estado, para que constituyan en sus regiones un partido político oficial denominado «Partidarios de la Política del Gobierno» (PPG); en vista que no gustaron el nombre y las siglas, fue rebautizado con el nombre de «Partido Democrático Venezolano» PDV.

El 22-5-1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la reanudación de relaciones diplomáticas con China, se celebró en Caracas, un acto público de solidaridad con China, en el cual hablaron varios oradores, entre ellos Andrés Eloy Blanco, quien expresó: «La paz que venga tiene que corresponder a la guerra que estamos sufriendo. Que no sea una paz de promesas. El mundo democrático puede ya volverse al mundo fascista y decirle: yo soy la eterna justicia humana».

En julio de 1943, Andrés Eloy, acompañó al Presidente Medina Angarita, en una gira oficial por los países bolivarianos.

El 26-8-1944, se realizó en Caracas la Segunda Convención Nacional de Acción Democrática, en la cual quedó integrada la directiva del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática -CEN: Don Rómulo Gallegos, Presidente; Andrés Eloy Blanco, Primer Vicepresidente y Luis Beltrán Prieto Figueroa, Segundo Vicepresidente. En octubre de 1944, se realizaron elecciones en siete estados y en el Distrito Federal, para elegir los miembros de los concejos municipales y asambleas legislativas. Para estas elecciones se presentaron en el Distrito Federal tres partidos: PDV (partido de gobierno), Unión Popular Venezolana -UPV (fuerzas de izquierda) y Acción Democrática -AD. Los dos primeros PDV-UPV, fueron en alianza y Acción Democrática con sus propios candidatos. Los resultados electorales, dieron un triunfo aplastante a la alianza del gobierno y los comunistas, sobre el partido Acción Democrática. El total de votos emitidos fue de 17.543, de los cuales correspondieron 10.541 a la coalición PDV-UPV; 5.966 a Acción Democrática y 946 a candidatos independientes. El Dr. Juan Bautista Fuenmayor en su obra «Historia de la Venezuela Política Contemporánea expresó: «El resultado de esta votación demostraba que si la coalición se organizaba en toda la República, batiría con enorme ventaja a la oposición representada en Acción Democrática y a cualquier otra fuerza que osara presentarse en el debate electoral» . Habían sido derrotados como candidatos en el DF: Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Luis Beltrán Prieto, Luis Lander, Augusto Malavé Villalba, Manuel Martínez. Solo tres candidatos de AD ganaron en algunas parroquias: Rómulo Betancourt, Valmore Rodríguez y Antonio Bertorelli.

Llegada la oportunidad para que, en el Concejo Municipal del DF, se realizaran las votaciones para los diputados al Congreso por dicha entidad, en fecha 19-1-1945, y en ejecución de la victoria electoral medinista, de octubre de 1944, fueron electos como diputados principales: Arturo Uslar Pietri, Carlos Irazábal, Leopoldo Manrique, Inocente Palacios, Martín Pérez Matos y Cirilo Brea.

El partido Acción Nacional (posteriormente transformado en COPEI), había postulado a los candidatos: Rafael Caldera, Lorenzo Fernández; que al igual que los candidatos adecos: Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Raúl Leoni, tampoco fueron electos al Congreso.

El Dr. Juan Bautista Fuenmayor, en la obra antes citada, afirma que, desde el mes de marzo de 1945, Betancourt ya estaba conspirando con los oficiales del Ejército; que AD tuvo que descartar el apoyo concedido a la fallida candidatura presidencial del Dr. Diógenes Escalante (por enfermedad del candidato), con quien ya habían previamente realizado un pacto político privado, de que una vez electo debería convocar una Constituyente y elecciones generales. Al ser sustituido el candidato medinista Escalante, por Ángel Biaggini, los adecos procedieron a mantener una posición de no presentar candidato para las elecciones presidenciales a ser realizadas en 1946. El día 7-10-1945, el CEN de AD es restructurado así: Rómulo Gallegos, Presidente del Partido; Juan Pablo Pérez Alfonzo, Primer Vicepresidente; Gonzalo Barrios, Segundo Vicepresidente; Rómulo Betancourt, Secretario General; Raúl Leoni, Secretario de Prensa; Cecilia Núñez Sucre, Secretaria de Finanzas; Luis Beltrán Prieto Figueroa, Secretario de Actas; Vicente Gamboa, Secretario Agrario y del Trabajo; y Luis Lander. AD, proponía una única candidatura nacional, de manera de presionar al gobierno a entregar el poder antes del lapso previsto. En ese contexto, AD realiza un mitin el 17 de octubre en el Nuevo Circo, donde Rómulo Gallegos expresó: «Cuando no se tiene en las manos el instrumento para modificar una situación, debe apelarse a todos los recursos para sacar el mayor provecho de ella». A dicho mitin no asistió Andrés Eloy, por encontrarse en México.

El Dr. Rafael Caldera refiere en su libro «Los Causahabientes de Carabobo a Punto Fijo», que en esa oportunidad: «AD, le pidió al presidente Medina entregar el poder a un Presidente independiente que gobernara transitoriamente, para hacer elecciones directas para el siguiente periodo constitucional».

El propio Presidente Medina, narra en su libro «Cuatro años de Democracia» los detalles de la ejecución del golpe de Estado, que se inició en horas de la mañana del 18 de octubre de 1945, que no se amplían, en aras de brevedad. Siendo importante destacar, que las detenciones previas de los conspiradores Mayores del Ejército Marcos Pérez Jiménez y Julio César Vargas, quienes fueron recluidos en el cuartel Ambrosio Plaza, sitio seleccionado por Medina para despachar en esos momentos del alzamiento, habían precipitado el golpe para el día 18 de octubre. Al mediodía del día 19 de octubre, el Presidente Medina ordenó sacar de las celdas a Pérez Jiménez y Julio César Vargas (hermano de Mario Vargas) y se entregó voluntariamente a ellos para evitar una guerra civil. Hubo testimonios fidedignos de López Contreras, que los conspiradores ya estaban buscando un intermediario, para convenir su entrega al Presidente Medina y paralizar la acción militar.

El Presidente Medina, fue recluido en la Escuela Militar en la Planicie. El Presidente del Congreso Nacional Dr. Mario Briceño Iragorry, fue detenido en Miraflores el 18 de octubre y recluido también en la Escuela Militar; fue puesto en libertad por orden de Betancourt el 29 de octubre. El 30 de noviembre, fueron desterrados Medina Angarita, López Contreras, Arturo Uslar Pietri y 14 altos funcionarios civiles y militares del régimen depuesto, que se encontraban detenidos.

La Junta Revolucionaria de Gobierno y el Gabinete quedaron constituidos así: Sr. Rómulo Betancourt, Presidente de la Junta; Teniente Coronel Carlos Delgado Chalbaud, miembro de la Junta y Ministro de la Defensa; Mayor Mario R. Vargas, miembro de la Junta y Ministro de Relaciones Interiores; Dr. Raúl Leoni, miembro de la Junta y Ministro del Trabajo; Dr. Luis Beltrán Prieto F., Miembro de la Junta y Secretario de la misma; Dr. Gonzalo Barrios, miembro de la Junta y Gobernador del Distrito Federal; Dr. Edmundo Fernández, miembro de la Junta y Ministro de Sanidad y Asistencia Social; Dr. Carlos Morales, Ministro de Relaciones Exteriores; Dr. Carlos A. D’Ascoli, Ministro de Hacienda; Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo, Ministro de Fomento; Dr. Eduardo Mier y Terán, Ministro de Obras Públicas; Dr. Antonio Anzola Carrillo, Ministro de Educación Nacional; Dr. Eduardo Mendoza Goiticoa, Ministro de Agricultura y Cría; Sr. Valmore Rodríguez, Ministro de Comunicaciones. En cargos dentro de las Fuerzas Armadas, fueron nombrados: Mayor Julio César Vargas (Inspector General de las Fuerzas Armadas; Mayor Marcos Pérez Jiménez (Jefe del Estado Mayor General).

El día 19 de octubre, la Junta emite su primer comunicado a la nación: «Esta noche, después del triunfo alcanzado por el ejército y el pueblo unidos contra el funesto régimen político que venía imperando en el país, ha quedado constituido un gobierno revolucionario provisional. Este gobierno provisional tendrá como misión inmediata la de convocar el país a elecciones generales, para que, mediante el sistema de sufragio directo, universal y secreto, puedan los venezolanos elegir sus representantes, darse la constitución que anhelan y escoger el futuro presidente de la República».

En la oportunidad del golpe del 18 de octubre, Andrés Eloy Blanco se encontraba en Puebla, México, regresó al país ocho días después, no formaba parte del último directorio del CEN de AD.

El Decreto No. 1 de la Junta de Gobierno, en fecha 23-10-1945, fue para comunicar al pueblo: la integración de la Junta de Gobierno; anunciar un decreto ley que regiría las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente; y anunciar que la Junta entregará sus poderes, ante los poderes públicos que legítimamente se eligieran de acuerdo a la Constitución.

Mediante Decreto No. 19 del 30-11-1945, la Junta, disuelve en todo el país los Concejos Municipales y Juntas Comunales; los cuales fueron sustituidos por Juntas Municipales con nuevos funcionarios.

Por decreto de la Junta de Gobierno No. 9 de fecha 23-10-1945, fueron inhabilitados los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, para postular sus nombres como candidatos a la Presidencia de la República.

En el Decreto No. 369, de fecha 9-7-1946, la Junta de Gobierno a los fines de blindar su actuación ejecutiva de gobierno; anota dos considerandos: «Los actos emanados de los gobiernos de facto, por derivar del ejercicio de la soberanía por ellos asumida, forman Derecho Público , cuyo valor jurídico no puede ser objetado por las vías ordinarias» ; y » Que esta Junta rendirá cuenta de su gestión política y administrativa ante la Asamblea Nacional Constituyente o ante los poderes que esta designare» , en consecuencia decretó: Artículo único: «La validez de los decretos de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y la de los actos y decisiones de los organismos por ella instituidos, contra los cuales no se hubiere concedido expresamente, por el decreto de su creación, recurso alguno, no podrá ser impugnada por vía de acción ni de excepción. Las acciones y recursos que hayan sido intentados quedarán sin efecto».

Después del 18 de octubre de 1945, fue ilegalizado el Partido Democrático Venezolano -PDV (liderizado por Medina Angarita) y fueron legalizados los siguientes partidos políticos: Partido Socialista Venezolano -PSV, el 12-12-1945; Unión Republicana Democrática -URD, el 14-12-1945 (el Dr. Jóvito Villalba no aparece entre los fundadores, se incorporó al partido el 20-3-1946); Comité de Organización Política Electoral Independiente -COPEI, el 23-2-1946 (el Dr. Rafael Caldera el 13-4-1946, inició la actividad pública del partido en un mitin en la Plaza Bolívar de San Cristóbal, donde renunció a su cargo de Procurador General de la República, que desempeñaba por nombramiento de la Junta de Gobierno); Partido Comunista Venezolano Unitario, 12-4-1946.

Durante esta etapa de la vida venezolana, Andrés Eloy Blanco tuvo un relevante desempeño en su actuación como político; se inició recibiendo una misión importante: la Junta de Gobierno mediante decreto No. 52 del 17-11-1945, nombró una Comisión Preparatoria, para que procediera al estudio y redacción de un Proyecto de Estatuto Electoral conforme al cual puedan elegirse los Representantes a la Próxima Asamblea Nacional Constituyente: Andrés Eloy Blanco, Lorenzo Fernández, Luis Hernández Solís, Jesús Enrique Lossada, Nicomedes Zuloaga, Germán Suárez Flamerich, Martín Pérez Guevara, Ambrosio Oropeza y Luis Eduardo Monsanto. El proyecto fue entregado a la Junta el 2-2-1946 y publicado en Gaceta como Decreto No. 216 del 15-3-1946, el cual contemplaba en su artículo 2 : «Son electores todos los venezolanos mayores de 18 años, sin distinción de sexo y sin más excepciones que los entredichos y los que cumplan condena penal, por sentencia firme que lleve consigo la inhabilitación política» ; constituyó el nacimiento del voto universal y directo, que antes había anunciado iba a ser aprobado, el Presidente del Congreso, Mario Briceño Iragorry, en su discurso de clausura de las sesiones del Senado en 1945: «Con firme empeño de mejorar la vida democrática de la República, debemos regresar a este recinto comprometidos en torno a un proyecto constitucional que devuelva el pueblo el derecho de elegir directamente por el libre y universal sufragio de los ciudadanos al Presidente de la República» ; y que posteriormente contempló la Constitución de 1947.

(Continuará)

