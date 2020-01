El polémico reencuentro entre Brad Pitt y Jeniffer Aniston que encendió las redes

Entornointeligente.com /

Los actores Brad Pitt y Jeniffer Aniston se reencontraron durante los premios SAG Awards y las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Sobretodo sobresalió una imagen en la que se observa a la expareja compartiendo un íntimo momento detrás de escena.

Redacción Venezuela al Día

En cuanto a los premios, Pitt, se llevó el premio como mejor actor de reparto por su papel en Once Upon a Time in Hollywood; mientras que Aniston se llevó el galardón por su rol en la serie dramática The Morning Show.

Foto: Referencial “No te vayas” , pareció decirle Brad a Jennifer en las fotos detrás del escenario de los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), donde la expareja más famosa de Hollywood se encontró luego de que ambos triunfaran en sus respectivas categorías.

Shakira y Piqué revelaron la razón por la que no se han casado https://t.co/T3UWyCfuT1 pic.twitter.com/q3AJy94K2e

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) January 20, 2020

Pitt, de 56 años, abandonó a Aniston, de 50 años, el enamorarse de Angelina Jolie en el set de la película Mr & Mrs Smith. Pero desde que se separó de Jolie en 2016, el actor y la protagonista de Friends se acercaron y mantienen un vínculo de amistad.

Con información de Infobae

Cargando…

LINK ORIGINAL: Venezuela Al Dia

Entornointeligente.com