El polémico gesto del padre y el entrenador de Sara Bejlek con la jugadora

S ara Bejlek, tenista checa de 16 aáos, es una de las grandes promesas del tenis femenino. La jugadora de República Checa pasó a la siguiente ronda del cuadro femenino del US Open tras vencer a la británica Heather Watson por 3-6, 6-4 y 7-5 en 2h20m.

Tras confirmarse su victoria, la checa se dirigió a celebrar la clasificación al palco donde se encontraban su padre y su entrenador. La joven jugadora le dio un beso a su padre durante varios segundos en la boca , para después abrazarse con su entrenador y ser manoseada por el mismo.

Las imágenes han generado un gran revuelo en redes sociales , por lo que la embajada de República Checa en Estados Unidos ha tenido que salir a dar explicaciones en defensa del padre y del entrenador de la tenista.

Cada familia es diferente

«Es un tema personal, cada familia es diferente. Lo que ocurrió no generó problema en absoluto en los medios checos. Las reacciones son muy diferentes entre una familia y otra».

Además, la tenista checa de 16 aáos también ha tenido que salir en defensa de su entorno en el medio deportivo iSport.

Si algo similar sucediera en la República Checa, nadie se haría eco de ello

«Papá es papá y siempre lo será. Conozco a mi entrenador desde que tenía 8 aáos. Me venda y me masajea desde siempre. Si algo similar sucediera en la República Checa, nadie se haría eco de ello. Pero como estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo comenta. Pero como digo, hablamos y no volverá a suceder. Vi el vídeo. Fue una reacción espontánea de todo el equipo. Ciertamente puede parecer inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo hemos discutido y no volverá a suceder».

Fin del camino en el US Open para Bejlek Tras haber pasado el cuadro de clasificación para las grandes ronda del US Open, la joven tenista checa, Sara Bejlek, cayó en primera ronda ante la rusa Ludmila Samsonova por 6-3 y 6-1 en un partido que duró en torno a 63 minutos.

