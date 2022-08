El polémico discurso que dio Arjona en defensa de los hombres durante un show: «Perdimos el territorio que habíamos ganado»

Entornointeligente.com /

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona se encuentra por estos días dando una serie de conciertos en Buenos Aires , Argentina, con su tour «Blanco y Negro Arjona 2022».

En una de esas presentaciones, la del domingo 7 de agosto, justo antes de interpretar su tema «Desnuda» , el artista pronunció unas palabras en defensa del género masculino, que se viralizaron en redes sociales y causaron polémica.

» Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado porque nos portamos mal . Por allá, a mediados de los años 90, todo ese poder masculino, se fue por la borda ¿no? Perdimos todo. Hoy, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales . Mucho después de las mascotas», dijo el guatemalteco frente al público.

«Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre que no le va a pasar nada (…) hay que azotarlos, se portaron mal. Y yo creo que, si nos merecemos ciertas cosas, va siendo hora de ir suavizando la situación» Ricardo Arjona Pero hubo más: » Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre que no le va a pasar nada . Yo escuché a una señora la semana pasada en un programa importante calificar a los hombres, abiertamente, dijo: ‘Hombres, cavernícolas descerebrados’. En el programa la celebraron, la aplaudieron. La señora agarró su carro, se fue para su casa, nadie le dijo nada en el barrio, conservó su trabajo. Vaya a decir usted ‘descerebrado’ a una mascota… ¡le quitan el trabajo!».

«Pero con los hombres no pasa nada, hay que azotarlos, se portaron mal. Y yo creo que si nos merecemos ciertas cosas, va siendo hora de ir suavizando la situación «, sostuvo.

«Cómo tengo el valor de volver a gritar ‘me gusta verte andar en cueros'»

Luego continuó, defendiendo la galantería masculina: «Lo único que tenemos nosotros es una dificultad hoy para acercarnos, y eso no le conviene a nadie . En el universo femenino habitan dos clases de hombres: están los que a usted les gusta y están los que no les gusta. ¿Cómo sabemos nosotros a qué grupo pertenecemos si no nos acercamos?».

Ejemplificó diciendo: «Usted está en un boliche, sentadita, y viene un tipo que tiene la inmensa suerte de ser el que a usted le gusta, se abre paso en la multitud y se acerca con una típica frase cursi masculina. Y le dice: ‘Hola, buenas noches, quiero decirte que llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido’ . ¡Atrevido el tipo!».

«Él es de los que a usted les gusta. Entonces le dice: ‘¿Me permite un momentito?’. Y agarra su celular, se mete en el chat con sus amigas y les dice: ‘Acabo de conocer a un hombre salvaje, pero tierno. No saben qué maravilla. Las dejo, voy con él’. Pero usted está sentada en el mismo lugar y se viene abriendo paso un tipo que la única culpa que tiene es que es del grupo de los que a usted no les gusta . Entonces el tipo se acerca y le dice… (lo mismo) y usted le dice: ‘¿Me permite un momentito?’ Y llama al 911 «, remató el artista, provocando la risa del público.

Luego concluyó con una reflexión: «¿Cómo sabe ese pobre muchacho a qué grupo pertenece? Ahí estamos viviendo hoy. Cómo hago yo para volver a tener el valor, como compositor, de gritar a los cuatro vientos cosas como: ‘No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros'» . Y comenzó a cantar la canción «Desnuda». ¿Encontraste algún error? Avísanos

