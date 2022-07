«El Poeta»: se unen todas las voces en un homenaje musical a Leonard Cohen

Entornointeligente.com /

El proyecto se terminó llamando «El Poeta» , ya tiene editado un primer álbum tanto en CD como en las plataformas digitales, y se presenta por primera vez en vivo este jueves en La Trastienda, con Siperman oficiando las veces de maestro de ceremonias y productor general junto a Roca. Habrá una avalancha de artistas invitados que incluye, entre otros, a Nito Mestre, Teresa Parodi, Leo García, Ariel Minimal, Antonio Birabent, Daniela Herrero, Adrián Yanzón, Jorge Minissale y Claudio Kleinman.

Informate más David Lebón y Fabiana Cantilo regrabaron un clásico de Serú Girán «Un paso importante fue entender que ‘El Poeta’ iba a ser en español» señala Siperman. «Ahí empezamos con Gustavo a traducir canciones que siempre escuchamos en inglés, como ‘Bird on a wire’, ‘Sisters of Mercy’ o ‘Suzanne’. Luego estaba la parte más complicada, que era la de atraer a otros artistas al proyecto. A algunos con los que, por distintas cuestiones de amistad o trabajo, teníamos a mano, le íbamos preguntando qué les parecía la idea, y cuando se nos ocurría que tal o cual cantante era perfecto para tal o cual canción pero no lo conocíamos de manera personal, lo íbamos ubicando por la redes sociales. A veces nos decían que sí de una, si les encantaba Leonard Cohen y eran sus fans, o en algunos otros casos nos pedían que les mandáramos el tema que teníamos pensado para que canten, lo escuchaban, y en general se anotaban en el proyecto. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que el asunto era más grande de los que habíamos previsto en un principio. Y es que si bien a mí me gusta mucho Leonard Cohen desde siempre, reconozco que no estoy familiarizado del todo con su discografía, que es vastísima. No es como los Beatles, tal vez una de las únicas bandas que uno puede conocer cada disco y cada tema. Cohen tiene una carrera más larga y así es que nos dimos cuenta de que había muchas canciones para elegir. De ahí que ya tenemos un primer CD editado con las primeras que fuimos grabando y creo que el proyecto va a dar por lo menos para un álbum mas, si no es que terminamos haciendo tres discos».

De la teoría a la práctica hubo que trabajar mucho, como explica el tecladista: «no es tan fácil traducir canciones, y mucho menos para artistas de estilos tan diversos, de modo que trabajamos las letras con Roca, y luego nos acercamos a cada artista para que participaran en la versión de la canción que habían elegido: en algunos casos la adaptaron ellos mismos a partir de la base que le propusimos; por ejemplo, Teresa Parodi. También pensamos que iba a ser complicado lograr que vinieran tantos artistas a ensayar para este show de presentación. Supusimos que tendríamos a casi todos sólo el día del concierto en la prueba de sonido, pero nos sorprendimos muy favorablemente cuando vimos que más del 90 por ciento de los artistas invitados vinieran a ensayar su tema».

Algo que llama la atención es que siendo Siperman el tecladista de Los Cadillacs no hayan ningún Cadillac involucrado en ‘El Poeta’. «Tal como conté antes, la idea empezó en un ensayo del grupo justo antes de la reunión en el Luna Park, y en un primer momento íbamos a involucrar a varios miembros de la banda, pero luego pensé que era más sensato separar los tantos de tal manera que pudiéramos atraer a músicos de estilos distintos, que era un poco la idea original. Lo que no quita, dado que el proyecto sigue adelante, que no vayan a dejar de participar Cadillacs en los próximos volúmenes».

Es imposible hablar con el tecladista de hits como «Matador» sin hablar del presente de Los Fabulosos Cadillacs: «La pandemia nos pegó mal, igual que a todos los músicos, Nosotros, para colmo, no habíamos tocado durante 2019, y teníamos pensado un gran regreso en México en 2020 nada menos que junto a Madness, Y eso se suspendió y no se pudo volver a armar, lo que fue una gran pena. Era un sueño. Este año retomamos los conciertos, muy pronto tocaremos en México y en los Estados Unidos, y a fin de año estaremos en Chile. Pero lo que por ahora no tenemos agendados son shows en la Argentina».

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com