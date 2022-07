El poder está a la orden del día con los Jugadores de la Semana

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Aaron Judge y Paul Goldschmidt, dos de los principales candidatos a quedarse con los premios MVP de la Liga Americana y Nacional, fueron escogidos como los más valiosos de la última semana en las Grandes Ligas al seguir haciendo méritos para consagrarse con estos premios y ser las bujías ofensivas de sus respectivos equipos.

Paul Goldschmidt and @TheJudge44 start the second half hot!

They are your @Chevrolet Players of the Week. pic.twitter.com/VQzEpdKVa3

— MLB (@MLB) July 25, 2022 La primera actuación a repasar es la del «Juez» de los bombarderos. Los Yankees de New York tienen una temporada espectacular y mucho de ello se debe a los batazos que está siendo capaz de conectar su jardinero de 30 años. La actual zafra es la mejor de toda su historia desde que debutó con los neoyorkinos en el 2016 y su .294 de promedio con 37 cuadrangulares son una muestra ello.

Pero en cuanto a los números de los últimos siete días se refiere, Judge continúa encendido con el madero al batear .560/.645/1.360 producto de 14 indiscutibles que significaron 15 remolques para su conjunto, además de los seis bambinazos de vuelta completa y 11 rayitas anotadas.

En la acera de enfrente, el primera base de los Cardenales de San Luis tampoco se quedó atrás. Goldschmidt está en un excelente estado de forma a sus 34 años de edad y su .335 de promedio en general es la cifra más alta que ha registrado en su carrera desde el 2015 cuando vestía los colores de los D-backs de Arizona y acabó mencionada campaña con .321.

Sin embargo, el presente año apenas acaba de superar la mitad del calendario y su novena necesitará que el experimentado toletero mantega su nivel hasta el final de la campaña y es que desean superar a los Cerveceros de Milwaukee en su lucha por el banderín de la División Central de la Nacional.

El derecho dejó registro de .357 durante sus cotejos de la pasada semana con diez imparables, doce carreras impulsadas, cinco jonrones y siete anotaciones conseguidas.

Todavía resta mucho camino por recorrer, pero sin dudas estos dos nombres estarán entre los principales candidatos al momento que MLB otorgue los galardones al Jugador Más Valioso del año.

